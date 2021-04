Fra le più famose conduttrici della tv del piccolo schermo, Paola Perego conserva ancora molto da voler dire. Cosa non sapete di lei.

Paola Perego è una delle più famose conduttrici televisive del piccolo schermo oltre ad essere anche una ex indossatrice. Dopo aver debuttato sulle passerelle come modella vista anche la sua avvenente bellezza che dimostra tutt’oggi, inizia farsi largo nel mondo della TV partendo da realtà locali, per poi affermarsi come volto di note trasmissioni Rai e Mediaset.

Chi non ricorda la donna, famosa soprattutto per aver condotto il noto programma giuridico Forum, subentrando alla lunga esperienza di Rita dalla Chiesa o per altri programmi di successo come la Talpa.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la bellissima conduttrice televisiva, dal 2011 è sposata in seconde nozze con l’agente Lucio Presta, di cui è anche socia in affari. C’è qualcosa però che non sanno tutti e che colpisce ritto al cuore.

Paola Perego nonna a tempo pieno: “E’ il ciclo della vita”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

La perdita del suo papà rappresentò uno dei più brutti momenti della vita della bellissima conduttrice che proprio in questo periodo abbiamo ritrovato sul piccolo schermo con “La Canzone segreta”, programma di Serena Rossi, che le ha riservato tante sorprese.

Paola Perego ha riscoperto l’amore grazie al suo piccolo nipotino che sin dalla nascita è diventata la cosa più importante per lei. La bella conduttrice non si vuole perdere nemmeno un momento con lui ed infatti anche quando sono lontani chiede sempre di fare videochiamate passando ore ed ore davanti allo schermo per vedere il piccolo nipotino.

“Mi nutro del suo entusiasmo. Mio padre se n’è andato e lui è arrivato, è il ciclo della vita” dichiara la bellissima conduttrice televisiva. Paola Perego è infatti diventata una nonna a tempo pieno oltre che una conduttrice televisiva. Le due cose concorrono nella vita della donna che proprio non vuole perdersi nemmeno un minuto del proprio piccolo.