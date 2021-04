Svelato il mistero del volto della miss che tutti noi abbiamo imparato a conoscere. Myss Keta ha tolto la maschera.

Myss Keta è una donna che conta “1, 2..”. Tutti noi abbiamo imparato a conoscerla in questo modo. Iconica, irriverente, esagerata, così come lei ama definirsi. In questi anni la donna ha scosso più volte l’opinione pubblica con le sue performance e la sua arte.

Come possiamo dimenticarci della sua esibizione sul palco dell’Ariston sulle note di “Non succederà più” canzone iconica di Claudia Mori che la nostra iconica artista cantò come ospite in coppia con la sua amica Elettra Lamborghini che proprio in questo periodo è sotto i riflettori.

Il mistero più grande che però circonda la tutto pepe artista è proprio quello del suo volto. Myss Keta non ha mai mostrato il suo volto e fra occhiali e mascherina proprio non si è mai riusciti a capire la sua fisionomia. Sono di poche ore fa le sue foto a volto scoperto.

Myss Keta a volto scoperto: le foto del viso senza occhiali e mascherina

La rapper milanese, che si è sempre circondata di mistero, fascino ed irriverenza, che ha fatto del suo volto coperto il suo tratto distintivo, è stata pizzicata dai fotografi del magazine Vero in un momento di pausa dalle riprese di Celebrity Hunted, la serie tv Amazon di cui è protagonista.

La donna si è mostrata con un drink in mano e con aria spensierata. Un momento di puro relax in cui la donna ha avuto modo di mostrare il suo volto privo di occhiali e mascherina. Insomma, grazie a queste foto il mistero è stato risolto.

Nel caso in cui aveste qualche dubbio facciamo un piccolo recap su chi è la sempre iconica Myss Keta.

Myss Keta: età, altezza e carriera della famosa rapper

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M¥SS KETA (@myss.keta)

Così come abbiamo avuto modo di vedere sui suoi social questa sera esce il suo “IL CIELO NON È UN LIMITE – LATO B” e non solo, a quanto pare anche il suo volto. Vediamo qualcosa in più su di lei.

La giovane che, secondo stime recenti, dovrebbe avere trent’anni, non si mostra per scoprirsi: è proprio questo ossimoro perenne che l’ha portata al successo. Il primo brano che l’ha portata alla ribalta è “Milano, Sushi e Coca” che racconta la bella vita milanese.

Un grande successo le è stato riconosciuto con il suo album “Paprika”, uscito il 29 marzo del 2019: il progetto ha vantato davvero numerosi featuring, tra cui Mahmood a Guè Pequeno, passando anche per Elodie, Gabri Ponte e Gemitaiz.

Il volto coperto era un tratto distintivo della donna che si copriva in viso per mostrare il proprio io senza alcuna etichetta. Una artista che nella propria musica esprime l’anima e nulla di attinente al suo viso, alla sua estetica. I suoi costumi, il suo drag se così possiamo definirlo, mostrano uno scopo ben preciso che va oltre l’estetica e punta ad una riflessione diversa.