Dopo essere risultata positiva al Covid, Elettra Lamborghini ha dovuto rinunciare a L’Isola dei Famosi. Ora l’opinionista è guarita e potrà tornare: nella puntata di stasera sarà in studio

Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi. E dopo i primi due appuntamenti in “isolamento” nella sua casa, l’opinionista Elettra Lamborghini sarà finalmente in studio a Milano. La cantante, infatti, è guarita dal Covid-19 ed è pronta a tornare. L’annuncio è arrivato da lei stessa con il suo mezzo di comunicazione preferito, vale a dire Instagram.

La simpatica Elettra affiancherà Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi sulle poltrone di opinionisti, e si confronterà con la conduttrice Ilary Blasi sulla vita dei concorrenti sull’Isola. Ovviamente non mancheranno giudizi piccati e provocazioni per tutti. La cantante ha comunicato la sua negatività al tampone con un post su Instagram, e stasera tornerà (o meglio debutterà) sulla poltrona di opinionista del super reality di Canale 5.

Elettra Lamborghini guarita dal Covid: il suo appello alla prevenzione

“Statene alla larga, ve lo dico con il cuore, da una persona che si è sempre protetta al 100% – ha scritto la Lamborghini in un lungo post – quando si scopre di essere positiva ti crolla il mondo. Si sta davvero male, mentalmente e fisicamente. Ci si sente strani e, soprattutto, si è da soli e si affronta la malattia in solitudine. Le ore e i giorni non passano mai. Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo. Ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non é bello e non é uno scherzo… potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo, ma adesso inutile piangere sul latte versato”, ha concluso la cantante nel raccontare la sua esperienza con la malattia. In più, la sfortunata artista, nel periodo della quarantena, ha dovuto anche sopportare la morte del suo amato cagnolino.