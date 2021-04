Ha affidato ai social un messaggio di dolore, Cristiano Malgioglio. Sul suo profilo Twitter, infatti, il cantante ha espresso il suo cordoglio.

Con un tweet pubblicato nella serata di ieri, 1 Aprile 2021, Cristiano Malgioglio ha deciso di condividere il suo dolore per la morte di un cantante ed amico.

A perdere la vita è stato, infatti, l’artista Patrick Juvet che ci ha lasciati a soli 70 anni.

Il cantante è stato ritrovato nella sua abitazione a Barcellona: Cristiano Malgioglio lo ha ricordato così.

Cristiano Malgioglio dolore sui social: è morto Patrick Juvet

Con dolore aprendo , la scomparsa di un amico il cantante #patrickjuvet. Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 1, 2021

“Con dolore apprendo la scomparsa di un amico, il cantante Patrick Juvet“.

Inizia così il tweet con il quale Cristiano Maglioglio commenta la morte del rappresentante della disco-music Patrik Juvet.

Come riporta Gossip&TV, l’artista è stato trovato privo di vita nel suo appartamento dal suo agente Yann Ydoux.

L’uomo ha fatto sapere di aver anche chiesto i risultati dell’autopsia al fine di scoprire la causa della morte, arrivata, a quanto sembra, in maniera del tutto inaspettata.

Secondo l’agente, infatti, Patrick Juvet era in ottime condizioni fino a tre giorni prima del decesso.

Il cantante, famosissimo in Svizzera che aveva rappresentato all’Eurovision Song Contest nel 1973, era nato nel 1950, era anche stato un modello ed aveva pubblicato un libro.

In molti ricorderanno alcuni dei suoi brani più popolari tra cui Lady Night e I Love America.

Cristiano Malgioglio ha deciso di ricordarlo non solo come un amico ma anche per il suo talento e passato artistico.

I due avevano collaborato in passato quando Juvet aveva chiesto a Malgioglio di scrivere in italiano alcuni testi per i suoi brani di successo.

Malgioglio, che è uno dei più grandi parolieri italiani, ha deciso così di commentare il terribile accadimento, ricordando questo grande artista.

In questi giorni, il famoso cantante ha più volte condiviso ricordi e pensieri riguardanti l’ultima sua partecipazione, in qualità di ospite, al GF VIP.

Questa domenica sarà ospite nella puntata di Pasqua di Domenica In; forse riuscirà ad aprirsi di più ed a parlare di un suo possibile ritorno tra le mura della Casa più spiata d’Italia?

In questo momento, infatti, sicuramente Cristiano Malgioglio ha bisogno di leggerezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Che il rapporto con i reality show, da sempre uno dei terreni dove il grande cantante si esprime meglio, sia la soluzione giusta per tornare a sorridere?