All’Isola dei Famosi inizia a crollare il primo castello di carte. A quanto pare a rimetterci è il giovane concorrente. Cosa succede.

Quest’anno l’Isola dei Famosi sta iniziando a fornire dinamiche che bisogna dire non erano proprio così scontate. Ci siamo ritrovati nel giro di poche settimane con l’emergere della figura da leader di Gilles Rocca, nonché anche di Elisa Isoardi e non solo.

I litigi non sono mancati, basti pensare al tutti contro tutti dello scorso appuntamento che ha portato alla luce degli scontri davvero inimmaginabili. Al centro di questo forte scontro ci sono stati Francesca Lodo, Gilles Rocca e Valentina Persia alle prese con Awed e Vera Gemma che in nomination era proprio con il suo nuovo amico ed il bellissimo “leader”.

A rimetterci è stata proprio Vera Gemma che ha dovuto lasciare l’Isola e raggiungere Parasite Island. A quanto pare però tutto questo ha fatto qualche danno in più del previsto al giovane naufrago.

Awed contro tutti? All’Isola dei Famosi il giovane inizia a crollare

Così come possiamo vedere dal video postato dallo stesso account ufficiale del programma, nel periodo precedente all’ultimo appuntamento con l’Isola, il giovane Awed si è davvero dato a non pochi litigi. Il giovane youtube napoletano dopo l’uscita di scena, per ora, della sua amica Vera Gemma ha visto piombarsi il mondo addosso. Non aiuta naturalmente il litigio fortissimo che c’è stato fra il giovane ragazzo napoletano e Gilles Rocca. I due si scambiarono parole davvero molto forti.

In queste ore però Awed sembra voler tornare sui suoi passi, aver compreso il fatto di essere magari passato agli occhi di molti come una persona cattiva, e voler tornare ad un rapporto civile con gli altri. Il giovane ha infatti affermato di volersi rimboccare le maniche e voler avere una visione dell’Isola come comunità e non lotta fra fazioni.

Il tutto sembra non convincere minimamente il comico Roberto Ciufoli, reduce da un grave infortunio, che proprio su Awed non la vede chiara. Secondo l’opinione del comico infatti il giovane youtuber non sembrerebbe essersi davvero pentito del modo in cui si è posto ed anzi potrebbe anche essere, il suo, un atteggiamento a favor di telecamera per ripulirsi l’immagine.

Simone Paciello, in arte Awed, è anche in nomination. Tutto questo genera ancora più dubbi sulla veridicità della sua reazione. Ma come in ogni caso, lo scopriremo solo vivendo.