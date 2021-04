Nel corso di un’intervista al settimanale Vero, Monica Setta ha parlato della sua esperienza a Uno Mattina e del suo sogno nel cassetto

Monica Setta ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero. Nel corso della chiacchierata, la giornalista di origini pugliesi ha parlato della sua esperienza a Uno Mattina in famiglia e del suo futuro. Da alcuni anni, infatti, la Setta è impegnata nella conduzione del contenitore mattutino del weekend insieme a Tiberio Timperi. La coppia ha ottenuto un ottimo apprezzamento dal pubblico, per questo è stata sempre confermata in questi anni.

Durante l’intervista Monica Setta ha trattato diversi temi, parlando sia della sua vita professionale che di quella privata. E, proprio mentre parlava della sfera privata, ha confessato quale sia il suo reale sogno nel cassetto. Vediamo insieme di cosa si tratta e quante rivelazioni interessanti ha fatto Monica Setta al settimanale Vero. L’intervista è stata pubblicata ieri.

Monica Setta: “Ecco il mio vero sogno nel cassetto”

Monica Setta in questi anni è stata impegnata nella conduzione del programma Uno Mattina in famiglia, in onda su Rai Uno il sabato e la domenica. Ha condotto la trasmissione insieme a Tiberio Timperi. Non è ancora ufficiale la loro conferma anche per la prossima stagione, ma i dati di ascolto sono sempre stati molto alti ed è quindi facilmente ipotizzabile che li rivedremo ancora insieme alla conduzione del programma anche a partire dal prossimo settembre.

La giornalista della Rai ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero, pubblicata ieri. Nel corso di questa intervista ha parlato anche della sua sfera privata. “Vorrei sposarmi in chiesa”, ha dichiarato la Setta. Il suo vero sogno nel cassetto è il matrimonio: “Poiché sono credente non nascondo che mi piacerebbe sposarmi in chiesa, davanti a Dio”. Per Monica sarebbe il secondo matrimonio.

Il primo matrimonio, però, è stato celebrato soltanto con rito civile. Sarebbe quindi la prima volta in chiesa e per lei sarebbe una grande emozione. Un sogno. La presentatrice si è soffermata anche su alcuni aspetti professionali. Ha dichiarato di essere appagata dal suo presente televisivo e soddisfatta del successo di ascolti di Uno Mattina in famiglia. Il futuro potrebbe però essere alla radio.

Oltre alla conduzione televisiva, infatti, nelle prossime settimane Monica Setta potrebbe condurre un programma su Isoradio. Pare che il progetto sia già ben avviato e potrebbe avere inizio già nel prossimo weekend. La conduzione di un programma radiofonico non dovrebbe sostituire l’impegno a Uno Mattina in famiglia, che probabilmente proseguirà anche nel corso della prossima stagione.

La Setta ha parlato anche nel suo impegno nel campo dell’editoria. È stato pubblicato da poco, infatti, il libro Quadrare i conti: “Ci ho messo un anno per scriverlo, è stato un impegno che mi ha distratto molto”. Questo libro si può già acquistare su Amazon. Arriverà nelle librerie a partire da giovedì prossimo.