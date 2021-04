Per il turno di campionato che anticipa la Pasqua scendono in campo tutte le squadre di Serie A. La programmazione tv completa

Terminata la pausa per le Nazionali che ha visto l’Italia di Mancini protagonista di tre vittorie per 2-0, la Serie A è pronta ad infiammare il sabato pre-pasquale con il 29° turno di campionato.

Per l’occasione scenderanno in campo tutte le 20 squadre della massima serie, andando a ricreare un clima un po’ vintage rispetto a ciò che succede abitualmente nei weekend con il famoso “spezzatino”.

Ovviamente, visto che fino a giugno 2021 sarà ancora Sky ad avere la maggior parte delle partite in diretta, Dazn ha come sempre diritto a tre match in esclusiva: tra questi la scelta è ricaduta, ad esempio, su Torino-Juventus. Inusuale, invece, il fatto che la partita delle 12.30, quella tra Milan e Sampdoria, venga trasmessa da Sky.

Per comodità vi postiamo qui sotto la lista completa delle partite di oggi comprese di programmazione tv, così che possiate seguire la vostra squadra del cuore o i match che più vi interessano.

12.30 Milan-Sampdoria SKY

15.00 Atalanta-Udinese SKY

15.00 Benevento-Parma SKY

15.00 Cagliari-Verona DAZN

15.00 Genoa-Fiorentina SKY

15.00 Lazio-Spezia DAZN

15.00 Napoli-Crotone SKY

15.00 Sassuolo-Roma SKY

18.00 Torino-Juventus DAZN

20.45 Bologna-Inter SKY

Serie A, il campionato riparte con la paura Covid

La ripresa del campionato di Serie A è attesa da tifosi e addetti ai lavori, ma nel frattempo nei vari campi di allenamento si respira paura e tensione. Ancora una volta il Covid ha colpito con forza e stavolta a farne le spese è stata proprio l’Italia: quattro casi nello staff di Mancini, che poi si sono estesi anche a Bonucci e a Verratti.

Per il momento tutti gli altri tesserati sono stati testati e risultati negativi: potranno quindi scendere in campo senza problemi, anche se c’è chi come il Sassuolo ha preferito non convocare Locatelli, Ferrari, Caputo e Berardi a scopo precauzionale. La paura comunque resta, visto che spesso il Covid presenta sintomi anche dopo più di una settimana.

Non resta che attendere qualche giorno, con la speranza che questo turno di campionato non sia l’inizio di un nuovo, grande focolaio.