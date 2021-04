Test: guarda bene questa immagine e ricorda che niente è come sembra. Cosa vedi prima, la tigre o la scimmia? La risposta rivela il tuo carattere

Spesso vediamo le cose in base a come immaginiamo il mondo. Il nostro modo di pensare può influire sul nostro modo di mettere a fuoco ciò che ci passa davanti agli occhi. A volte può capitare di vedere soltanto ciò che ci interessa vedere, ignorando tutto il resto. Come se volessimo vedere qualcosa che non sia reale.

Il mondo che vediamo è una proiezione di ciò che abbiamo dentro la nostra anima. Per questo motivo le persone hanno punti di vista diversi e vivono in maniera diversa, gli uni dagli altri. Le esperienze della nostra vita ci permettono di vedere il mondo da una determinata prospettiva. E non per forza gli altri riusciranno a vedere ciò che vediamo noi.

Questo test serve a comprendere il nostro mondo interiore. È molto semplice. Ci devi soltanto dire se in questa foto hai notato prima la tigre o la scimmia. Scopriamo insieme cosa hai visto e perché.

Test: hai visto prima la tigre o la scimmia?

Il test che ti proponiamo oggi ha lo scopo di aiutarti a concentrarti su te stesso. Vogliamo farti capire in che modo osservi il mondo esterno. Questa semplice verifica serve a farti capire che tipo di persona sei. Se sei un soggetto pragmatico o, invece, creativo. E proveremo a farlo strappandoti anche un sorriso.

Ricordando che questo test non alcun tipo di valenza clinica, ma serve soltanto come intrattenimento e svago, possiamo iniziare. Sarai tu stesso a capire se il risultato del test rispecchierà il tuo modo di essere o no. E sarai tu stesso a valutare se questo test ti sarà servito. Se così dovesse essere, continua a seguirci, ce ne saranno altri nei prossimi giorni.

I test come questo ci permettono di imparare qualcosa in più su noi stessi, perché spesso siamo abituati a guardare soltanto il mondo esterno. Dovremmo, invece, concentrarci anche su di noi, per migliorarci. Questo test, anche se non fornisce un risultato scientifico, ha comunque la capacità di migliorare il rapporto con tutto ciò che ci riguarda in prima persona.

Guarda rapidamente l’immagine e rispondi a questa domanda senza pensarci troppo: cosa hai visto prima? La tigre o la scimmia? Non soffermarti troppo sui dettagli, concentrati soltanto sull’animale che hai visto per primo. Fatto? Adesso sei pronto per scoprire il risultato, dovrai soltanto continuare a leggere questo articolo.

Il risultato: scopri che tipo di persona sei

Hai visto prima la tigre?

Se, nel contrasto dell’immagine, hai notato prima la testa di una tigre, allora sei una persona con una mente pragmatica. Sei abituato a pensare prima di agire e analizzi tutto ciò che ti interessa con molta attenzione. Questo atteggiamento ti permette di trovare spesso soluzioni in sicurezza. Non permetti mai ai tuoi sentimenti di invadere la sfera razionale.

Sei molto sicuro nei tuoi mezzi e ti affidi al tuo istinto. Per questo motivo, raramente ascolti i suggerimenti degli altri. Nemmeno quelli di chi ti sta più vicino. A volte questo modo di fare può portarti ad avere attriti con chi ti circonda. E, nel corso della tua, hai anche rovinato qualche rapporto importante a causa del tuo carattere.

Se vuoi migliorare, prova ad ascoltare il parere degli altri. Poi sarai sempre tu ad avere l’ultima parola nelle questioni che riguardano la tua vita. Ma, a volte, un buon consiglio può farti aprire gli occhi e può insegnarti qualcosa che non conosci. L’umiltà rende gli uomini nobili, prova ad aprirti un po’ di più nei confronti degli altri. Avere fiducia non è un delitto!

Hai visto prima la scimmia?

Se, al contrario, hai notato prima la scimmia sull’albero, sei una persona molto creativa. Ti piace sempre proporre idee nuove. E ti piace quando scopri qualcosa che non conoscevi. La tua mente è piena di informazioni, per questo gli altri fanno fatica a starti dietro. Di solito, sei il leader del gruppo e tutti ti riconoscono questa supremazia.

Ogni tanto, prova a rallentare. Coinvolgi anche gli altri. Magari non avranno le tue conoscenze ma potrebbero darti soddisfazione ascoltandoti. A te piace quando gli altri pendono dalle tue labbra. Ma, se corri troppo, sarà complicato che accada spesso nella tua vita. Prova a rilassarti, tutto il resto arriverà in automatico.

Ti è piaciuto il test? Il risultato riflette realmente il tuo modo di essere? Se la risposta dovesse essere positiva, sappi che arriveranno altri test per permetterti di confrontarti con la tua personalità. Stay tuned!