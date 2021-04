Quali sono i segni più fashion dello zodiaco? Scopriamo insieme i segni dell’oroscopo che proprio non possono rinunciare allo stile.

La tua sveglia suona due ore prima del necessario perché hai bisogno di cercare nelle profondità del tuo armadio l’outift giusto per la tua giornata?

Parti per una vacanza di tre giorni con una valigia gigante e due zaini pieni di magliette di riserva?

Bene, allora potresti essere uno dei segni che proprio non può rinunciare allo stile, poco importa quale sia l’occasione o come andrà la tua giornata.

Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni appassionati di moda!

I segni più fashion dello zodiaco: ecco la classifica

Sei stato preso in giro da amici, parenti e agli addetti ai controlli del check-in aereoportuale per anni a causa della dimensione delle tue valigie.

Hai un armadio che farebbe invidia a Sarah Jessica Parker e non ti infastidisce svegliarti ore prima per decidere quale sarà il tuo outfit of the day.

Chi sei? Ma semplice un appassionato di moda ed anche uno dei segni più fashion di tutto lo zodiaco!

Se hai sempre pensato che il mondo dei vestiti, delle stampe e degli accostamenti di colore fosse il tuo, l’oroscopo può confermare (o ribaltare, se fosse Alessandro Borghese) la tua percezione.

Di certo, anche se l’oroscopo non è perfettamente scientifico, le stelle ed i pianeti dello zodiaco ci hanno già rivelato molto del carattere dei segni zodiacali.

Ci sono i segni puntuali e quelli che, invece, non possono far altro che fare ritardo; quelli che saranno delle ottime mamme e quelli che, invece, sono rimasti dei mammoni anche se sono cresciuti.

Insomma, le nostre classifiche ci aiutano a capire meglio le persone che ci circondano: perché non scoprire anche i segni più fashion?

Ecco le prime cinque posizioni di questa particolarissima (e stilosissima) classifica.

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro si contraddistinguono per uno stile veramente unico e sopra le righe.

Sono bravissimi a creare outfit veramente d’impatto ed hanno l’occhio lungo, riuscendo a prevedere gli stili ed i nuovi must have.

L’unico difetto: sono decisamente troppo pigri per vestirsi bene ogni giorno!

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro; questo è un segno che fa molta attenzione a cosa indossa e riesce sempre a risultare elegante.

Il motivo è che spesso il Cancro si affida a capi basic, che possono essere riutilizzati nel tempo e con i quali può vestirsi tutti i giorni in attesa di quell’occasione per osare.

Spesso, poi, il Cancro è emozionalmente attaccato ai suoi vestiti e, per questo motivo, li sfoggia con ancora più orgoglio.

Scorpione: terzo posto

Ossessionato com’è da fare sempre bella figura, soprattutto sul luogo di lavoro, lo Scorpione è un segno veramente fashion.

Lo Scorpione sa bene cosa dona al suo fisico (e cosa è meglio lasciare nell’armadio) e si presenta sempre pulito, fresco ed elegante.

Questo bisogno di perfezione, però, spesso gli fa commettere dei passi falsi, che gli perdoniamo solo perché si tratta di outfit che non vedranno mai la luce del sole!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni più fashion troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Avevate dei dubbi? La loro ricerca estetica della perfezione culmina nei look sempre curati nel minimo dettaglio, con una ricerca quasi ossessiva di accaparrarsi gli ultimi trend!

La Vergine ha sempre un outfit ed un look decisamente curati ed invidiabili: di certo, anche se sono “troppo” perfetti“, possono essere presi ad esempio senza problemi.

Sono dei veri e propri fashion addicted!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più fashion

Da una persona così seriosa sembra impossibile aspettarsi il primo posto nella classifica dei segni più fashion, eppure è proprio così.

Il Capricorno è il segno più alla moda di tutto lo zodiaco: non c’è possibilità di lotta!

Questo segno, infatti, sa unire i look più seri ad un tocco personale e stravagante: il Capricorno esprime spesso la sua creatività con i vestiti e risulta sempre veramente alla moda!

Inutile cercare di competere con lui a chi sfoggia l’ultimo accessorio o le scarpe più in del momento: il Capricorno vincerà sempre e comunque.