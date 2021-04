Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Marisa Laurito, personaggio amatissimo dalla TV italiana oggi ospite a Verissimo!

Che sia sempre stata una delle protagoniste indiscusse della vita pubblica italiana è ormai innegabile. Ma quanto conosciamo davvero dell’attrice napoletana che ha iniziato la sua carriera con Edoardo De Filippo e che ha conosciuto una fama “stellare” nel nostro paese? Ecco tutte le informazioni su di lei.

Marisa Laurito chi è: età, altezza, carriera, marito e profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marisa Laurito Official (@casalaurito)

Nome : Marisa Laurito

: Marisa Laurito Nome d’arte : –

: – Età : 69 anni (ne farà 70 tra due giorni)

: 69 anni (ne farà 70 tra due giorni) Data di nascita : 19 Aprile 2021

: 19 Aprile 2021 Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Professione: attrice, conduttrice televisiva

attrice, conduttrice televisiva Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram: @casalaurito

Impossibile ridurre in poche righe tutta la strabiliante carriera di Marisa Laurito, vero e proprio personaggio di spicco della televisione e del teatro italiani.

La sua carriera, veramente stellare, ha mosso i primi passi negli anni ’60, quando la simpatica napoletana è entrata nella compagnia teatrale di Eduardo de Filippo.

Classe 1951, una presenza scenica veramente incredibile e tanto amore da parte del suo pubblico.

Marisa Laurito rappresenta una delle protagoniste delle storia della TV e del teatro italiano oltre che della cultura “pop” del nostro paese.

Innumerevoli i film e le serie TV nelle quali ha recitato, anche di respiro internazionale.

La sua interpretazione a fianco di Antonio Banderas nella pellicola Terre nuove le ha fruttato il premio come Migliore Attrice Protagonista al Festival del Cinema di Bogotà.

Il suo ultimo film risale al 2019. Si tratta di W gli sposi, diretto da Valerio Zanoli. Al suo fianco ci sono Paolo Villaggio (nel suo ultimo ruolo cinematografico) e Iva Zanicchi.

Amica storica di Renzo Arbore, Marisa non ha neanche disdegnato la carriera da cantante.

Qui sotto potete vederla mentre si esibisce a Sanremo con la canzone, simpaticissima, Il baba’ è una cosa seria/Io songo’a sta.

Il marito di Marisa Laurito: ecco la storia dei suoi amori

Dopo un fidanzamento di sette mesi, la famosa attrice italiana convolò a nozze.

Si è trattato di un vero e proprio matrimonio da sogno! Nel 2001, infatti, Marisa Laurito si è sposata con Franco Cordova, storico centrocampista romano.

Il rapporto sembra essere stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono sposati abbastanza presto, a seguito di una proposta di matrimonio arrivata da lui dopo solo pochi mesi di frequentazione. Dopo un brevissimo lasso di tempo, però, la storia è finita.

Eh sì! Marisa, che si è sposata indossando un abito rosso (ed un bouquet di peperoncini), ha cacciato il neo-marito dopo soli tre mesi dal fatidico “sì”. A quanto pare, infatti, il calciatore immaginava che non appena sposata, Marisa Laurito avrebbe smesso di lavorare. Niente di più sbagliato!

Dopo la fine del matrimonio, Marisa ha incontrato il suo attuale compagno Pietro Perdini. Secondo le indiscrezioni, i due avrebbero finto un matrimonio per evitare un dispiacere al padre di Marisa che la voleva vedere sistemata! In un’intervista a Verissimo, poi, la famosissima attrice si è espressa anche riguardo la maternità, avendo lei scelto di non avere figli:

“Lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma.”

Marisa Laurito oggi a Verissimo presenterà “Una vita scapricciata”

Anche se la puntata di oggi di Verissimo subirà un ritardo ed inizierà dopo a causa di una decisione presa da Mediaset, oggi potremo vedere Marisa Laurito ospite nel programma di Silvia Toffanin. Cosa possiamo aspettarci da lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marisa Laurito Official (@casalaurito)

Di sicuro si parlerà molto del suo nuovo libro Una vita scapricciata edito dal 13 Aprile (e che i fan hanno già comprato in massa) e che racconta tutti i particolari della sua vita.

Oggi, sicuramente, Marisa ci darà qualche anticipazione. Non vediamo l’ora di conoscere i segreti più nascosti della vita di questo poliedrico personaggio!