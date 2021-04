La puntata di Verissimo di oggi cambia orario: il motivo è legato ad una decisione presa da Mediaset riguardo il palinsesto. Ecco quale.

Silvia Toffanin oggi andrà in onda con un po’ di ritardo a causa di una decisione presa da Mediaset.

Sabato 17 Aprile 2021, infatti, sarà ricordato come una giornata decisamente importante (e di certo non solo per il cambio di programma nel palinsesto di Canale 5).

Scopriamo insieme a che ora inizierà il programma e chi troveremo tra gli ospiti ma, anche, perché l’orario è cambiato.

Verissimo cambia orario: Silvia Toffanin inizia alle 17.00

Per tutti gli amanti della trasmissione Verissimo, oggi è d’obbligo stare attenti all’orologio.

Il famoso rotocalco televisivo, che accompagna da tempo gli spettatori del pomeriggio di Canale 5, oggi inizierà più tardi.

Se volete vedere la trasmissione, quindi, ricordatevi che non inizierà prima delle 17.00 di oggi pomeriggio.

Un bel cambio per gli aficionados dello show, che vedranno slittare di un’ora l’inizio del loro programma preferito.

(Verissimo, infatti, va in onda ogni sabato dalle 16.00 alle 18.45).

Il motivo del cambio è presto detto: Mediaset (esattamente come farà la Rai) ha deciso di trasmettere tutte le fasi del funerale del principe Filippo.

Il consorte della regina Elisabetta, morto poco più di una settimana fa a 99 anni, verrà celebrato nella cappella di Windsor a partire dalle 15.30, ora italiana.

Per questo motivo, quindi, sintonizzandovi su Canale 5 non troverete Silvia Toffanin ad accogliervi ma potrete seguire, passo passo, tutte le fasi del funerale di Filippo.

La testata, diretta da Clemente Mimun, trasmetterà la celebrazione, insieme ad approfondimenti ed interventi illustri.

In studio, insieme alla famosissima Cesara Buonamici, ci sarà Antonio Caprarica, giornalista e storico corrispondente dal Regno unito.

Da Windsor, in diretta, seguirà il tutto Federico Gatti.

Di certo si tratta di un evento incredibile e particolare: data la delicata situazione mondiale, infatti, non ci saranno più di 30 persone presenti.

A portare la bara del principe Filippo, avvolta nello stendardo personale del Duca insieme alla sua spada ed al cappello di Ufficiale di Marina, saranno i Royal Marines.

Tutto il mondo terrà gli occhi puntati sull’evento: le tensioni tra la Royal Family ed Harry, infatti, sono alle stelle tanto che qualche politico inglese si è lasciato sfuggire parole non proprio edificanti.

Gli ospiti di oggi a Verissimo: ecco chi ci sarà in studio

Non disperate però, la vostra trasmissione preferita andrà comune in onda senza problemi!

A dialogare con Silvia Toffanin oggi, sabato 17 Aprile 2021, ci saranno i professori di Amici.

Possiamo forse aspettarci qualche scintilla, visto che la “faida” tra Celentano e Cuccarini anima le fazioni online: pensate che anche Maurizio Costanzo si è espresso a riguardo!

Nel pomeriggio di Canale 5, quindi, possiamo aspettarci Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa ed Alessandra Celentano.

A seguire, poi, ci saranno anche le concorrenti eliminate nell’ultimo serale di Amici 20: Enula Bareggi (cantante) e Rosa Di Grazia (ballerina).

A concludere la puntata ci sarà, in studio, anche Marisa Laurito.

La simpatica attrice, cabarettista, cantante e conduttrice televisiva italiana parlerà della sua carriera (lunghissima ed articolata), della sua vita privata (che incuriosisce molti) e racconterà numerosi aneddoti.

Il grande pubblico, che di certo non l’ha dimenticata, non vede l’ora di vederla di nuovo sul piccolo schermo!

Si tratta certamente di una puntata da non perdere, piena di colpi di scena e personaggi che il pubblico adora.

Ovviamente, però, il cambio d’orario potrebbe creare qualche problema: meglio fare attenzione, quindi, e ricordare che Verissimo, oggi, inizia un’ora più tardi!