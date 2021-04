Oggi 17 Aprile si svolgerà il funerale del Duca di Edimburgo, scomparso all’età di 99 anni. Chi sono i 30 invitati al matrimonio e come sarà svolta la cerimonia?

Oggi alle ore 16 in Italia (15 in Inghilterra) si svolgerà il funerale del principe Filippo presso la cappella di St George.

Subito dopo la morte del marito, la regina Elisabetta ha dovuto pensare alla pianificazione del funerale del Duca, scontrandosi con le leggi dettate dalla pandemia mondiale e dai desideri dal suo, ormai, defunto marito.

Vediamo insieme i 30 invitati e l’organizzazione del funerale dell’amato principe Filippo

Funerale principe Filippo: chi sono i 30 invitati

La cerimonia funebre sarà celebrata da due persone: l’arcivescovo anglicano di Canterbury e il rettore Windsor.

La regina Elisabetta II attenderà il feretro in chiesa seduta da sola per le normative anti-Covid. Subito dopo ci saranno i figli della coppia reale: il primogenito Carlo con la moglie Camilla, Andrea, Anna con il coniuge Sir Timothy Laurence e Edoardo con la moglie Sophie di Wessex.

Ovviamente presenti anche i nipoti della regina: William con l’amata Kate Middleton e Harry non accompagnato dalla moglie Megan per difficoltà nell’affrontare il viaggio dagli Stati Uniti. I due fratelli saranno però separati dal cugino Peter Philips (figlio di Anna), perché tra i due non scorre ancora buon sangue dopo l’intervista del principe Harry e Megan da Oprah Winfrey.

Tra i nipoti troviamo i figli di Anna: Peter e Zara Philips e quest’ultima accompagnata dal marito Mike Tindall; i figli del principe Edoardo: Lady Louise e James.Presenti anche Beatrice e Eugenie, figlie di Andrea, accompagnate dai mariti Edoardo Mapelli della prima e Jack Brooksbank della seconda.

Dalla parte della regina abbiamo Margaret, sorella di Elisabetta, con i figli; poi Sarah Chatto e il coniuge Daniel. I cugini della regina Edward, Richard e la principessa Alexandra Lady Ogilvy sono pronti per stare al suo fianco nel dolore.

Appena volati dalla Germania a Londra, saranno presenti anche alcuni familiari del Duca: Philipp, Bernhard e Donatus. Presenti anche due degli amici più fidati del principe Filippo: il generale di brigata Archie Miller Bakewell e il segretario personale del Duca. Al di fuori del familiari vi sono presenti: il principe Filippo di Hohenlohe-Langenburg, il principe di Baden Bernharde l’amica fedele Penelope Knatchbull.

Il trasporto, l’arrivo e la celebrazione del feretro del principe Filippo:

La regina Elisabetta si è presa dei momenti per se dopo la scomparsa del marito: per organizzare il funerale con le norme anticovid e disporre tutti gli invitati nella cappella di St. George.

Venerdì ha fatto una lunga passeggiata con i suoi corgi e ha guidato la Jaguar nel suo castello. In questo momento si trova insieme alla bara del principe Filippo, probabilmente per dirgli le ultime parole e versare delle lacrime senza essere vista.

Oltre alla morte del marito, la regina deve pensare anche a come comportarsi con i nipoti Harry e William che sono in un momento di astio. Per evitare polemiche i due non si presenteranno con l‘uniforme militare alle esequie visto che Harry non fa più parte del militare dopo la fuga con Megan in America.

Filippo ha fatto parte della Marina durante la Seconda Guerra Mondiale e nonostante il dolore che ciò potrebbe provocare al Duca d’Edimburgo, la regina ha deciso di far portare a tutti i maschi della famiglia reale le medaglie del principe Filippo sulla “morning suit“.

Funerali del Principe Filippo: come si svolgerà la cerimonia

Buckingham Palace ha cronometrato la cerimonia minuto per minuto e il rito funebre inizierà alle 15:41 in Italia (14:41 ora locale). La bara del principe sarà portata alla cappella di St. George in una Land Rover modificata proprio dal defunto per il suo funerale. Sopra il feretro saranno poste le insegne, lo stendardo, la spada, la feluca da ammiraglio e le medaglie del principe Filippo.

I soldati del primo battaglione della Grenadier Guards cammineranno attraverso la State Entrance di Windsor e faranno partire la macchina. Da qui, ci saranno 8 minuti prima dell”arrivo del feretro alla cappella.

Il trasporto sarà seguito dalla Bentley in cui sarà seduta la regina Elisabetta e a piedi saranno presenti 9 persone: i 4 figli della regina, il figlio Carlo, William e Harry separati dal cugino Peter e il marito di Anna.

Ci sarà poi un minuto di raccoglimento all’ingresso della cappella di St George. Il coro composto da 4 persone darà inizio alla vera e propria cerimonia eseguendo musiche di Vierne, Bach, Williams, Harris strettamente decise dal principe Filippo.

L’arcivescovo di Canterbury ricorderà il duca “per la sua risoluta fede, per il suo alto senso del dovere e per l’integrità, per la sua vita di servizio alla Nazione e al Commonwealth e per il coraggio e l’ispirazione della sua leadership“.

La cerimonia finirà con l’inno God Save The Queen. La regina Elisabetta lascerà per prima la cerimonia, accompagnata dall’arcivescovo e dai familiari più stretti.