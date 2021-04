Il tutto è successo in Toscana, terra nativa della giornalista. Cesara Buonamici è stata derubata assieme al proprio marito da una banda.

L’amatissima giornalista televisiva Cesara Buonamici è stata vittima di una rapina assieme al proprio marito. Dietro questa rapina a quanto pare si celerebbe un risvolto inaspettato ma che metterebbe assieme non pochi tasselli.

Succede spesso infatti che si formino delle vere e proprie catene di rapine che si susseguono l’una dietro l’altra e sono tutte frutto di artefici che si organizzano in bande e procedono secondo uno schema preciso.

Questa volta le vittime sono state la giornalista dalla lunghissima carriera televisiva assieme a suo marito, il medico Joshua Kalman. La vita dei due è stata stravolta da un evento così assolutamente traumatico. Le prime indagini tirano fuori qualcosa di altrettanto inaspettato.

Cesara Buonamici rapinata assieme a suo marito; gli ultimi aggiornamenti

- Advertisement -

Il tutto è accaduto appena ieri, il giorno 24 aprile, di sera. Un sabato sera che doveva essere tranquillo ma che purtroppo è stato fortemente scosso da una rapina che ha lasciato senza fiato Cesara Buonamici ed il marito.

Il famoso volto del Tg 5 si trovava infatti con il consorte in auto nei pressi di Pozzolatico, in Toscana. La coppia era ferma ad un incrocio e stava per svoltare. All’improvviso è cambiato tutto quando sono stati avvicinati da alcuni malviventi a volto coperto.

Prontamente i rapinatori hanno aperto gli sportelli della loro auto per privarli dei loro orologi Rolex. I rapinatori hanno anche minacciato la coppia di estrarre le armi e concludere tutto quanto con una tragedia ancora più grossa.

È stata la stessa giornalista Cesara Buonamici ad allertare le forze dell’ordine. Su tutta la vicenda indaga ora la squadra mobile di Firenze nella speranza di rintracciare la “banda del Rolex”. Quest’ultima è entrata in azione in Toscana e si tratterebbe di malviventi specializzati in colpi su orologi di lusso.

Fa molto scalpore il fatto che appena pochissimo tempo prima questa ormai famosa banda aveva colpito in una zona diversa un’altra donna derubandola del proprio Rolex. Un’altra donna si è quindi aggiunta alla lista delle vittime della banda del Rolex.

Tutti si chiedono come facciano a sapere chi possiede un Rolex e se magari le vittime sono soggette a pedinamenti vari o appostamenti in cerca di una occasione giusta. Quanto possono restare tranquilli i possessori di un Rolex? Cesara Buonamici assieme al proprio marito si sono aggiunti alla lista.