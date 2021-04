Che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stiano per diventare genitori? La risposta del ciclista ad una domanda ha infiammato il mondo del gossip.

Di certo non sarebbero gli unici, tra le coppie dei vip, ad annunciare una gravidanza… molto social. Il famoso ciclista e la sorella di Belen, infatti, stanno insieme da molti anni e sembra proprio che anche per loro sia giunto il momento… di diventare genitori!

I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito ma, nelle stories di Instagram, Ignazio Moser ha dato una risposta molto chiara ed inequivocabile.

Ecco che cosa ha detto ai suoi follower.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori? La risposta di lui

Lo ha “confessato” su una stories di Instagram e, da quel momento, le indiscrezioni ed i gossip si sono decisamente amplificati. L’ex ciclista Ignazio Moser, adesso influencer e famosissimo fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha affidato al suo profilo Instagram un’informazione piuttosto importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

- Advertisement -

Dopo aver aperto una sessione di domande, inserendo il box apposito nelle sue stories e chiedendo ai follower “Che si dice da queste parti”, Ignazio ha postato come prima domanda, una decisamente “indiscreta“.

LEGGI ANCHE –> Gabry Ponte “di punto in bianco”: diventerà papà. Ma chi è la futura mamma?

Qualcuno, infatti, gli ha chiesto se volesse diventare padre e la risposta non avrebbe potuto essere più chiara. “Con tutto me stesso! Ps. Sono curioso di vedere come la prenderà Aspi”

La risposta è stata “postata” sopra ad una foto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez insieme al loro cane, Aspi. Parliamo, in realtà di Aspirina, il Jack Russel di Cecilia, fidata amica a quattro zampe che Cecilia ha più volte definito “la sua ombra“. La cagnolina avrebbe aiutato Cecilia a superare alcuni dei momenti più brutti della sua vita e anche Ignazio è caduto sotto il suo “incantesimo“.

LEGGI ANCHE –> Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari annunciano: “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio”

I tre sono, a tutti gli effetti, una bella famiglia: ma il commento di Ignazio Moser potrebbe far pensare che ci sia qualcuno in più in arrivo? Secondo gli appassionati del gossip, questa risposta potrebbe essere un primo indizio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, infatti, stanno insieme da molto tempo e sembrerebbero pronti a metter su famiglia.Di certo, per loro, non è stato un periodo facile: dopo aver rimandato le nozze mentre Ignazio era bloccato in Messico, il gossip era impazzito.

Di certo, in casa Rodriguez, si attende con ansia l’arrivo della piccola Luna-Marie, la figlia di Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. L’annuncio ha fatto impazzire i follower, che avevano capito qualcosa quasi subito grazie ai post di Instagram della famosa show-girl. Che questo sia un caso simile?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Che questo sia, quindi, il primo indizio grazie al quale i fan ed i follower più sfegatati della coppia possano capire che… qualcosa bolle in pentola? La notizia, ovviamente, non è stata ancora né confermata e né smentita ma, di certo, un elemento importante rimane. Ignazio Moser è pronto a diventare padre; Cecilia, quindi, sarà pronta a diventare mamma?