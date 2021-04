Momenti di imbarazzo a Domenica In: Mara Venier, alle prese con Rocio Munoz Morales (la compagna di Raoul Bova) commette un passo falso.

La puntata di oggi di Domenica In ha subito, di certo, qualche piccolo momento di imbarazzo. A commettere un passo falso è la sua conduttrice, la storica presentatrice e personaggio pubblico, Mara Venier. Ecco che cosa è successo in studio.

Rocio Munoz Morales in imbarazzo a Domenica In: ecco la gaffe di Mara Venier

Un momento di imbarazzo decisamente poco carino, superato, però, con la professionalità tipica di chi si occupa di TV da tempo. Mara Venier, infatti, si è trovata a dover porgere le sue scuse a Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, a causa di una piccola gaffe.

La famosa presentatrice non è stata in grado di pronunciare correttamente il cognome di Rocio, Morales. A fronte del piccolo inciampo, Mara Venier ha dichiarato: “Mi sono incantata“. Per quanto si tratti di un piccolo errore, di certo ha una grande risonanza quando a sbagliare è una professionista così famosa.

Inoltre, poi, Rocio era stata invitata in studio già la settimana scorsa ma, per mancanza di tempo, non era stata intervistata. Non si è trattato di certo di una mancanza di rispetto ma di un’organizzazione decisamente poco precisa, che ha creato non pochi problemi. Mara Venier, quindi, ha deciso di complimentarsi e ringraziare Rocio Munoz Morales pubblicamente.

“Ti chiedo scusa. Non tutti reagiscono come hai reagito tu. Grazie, sei stata carina e comprensiva“. Il riferimento è, di certo, a tutti coloro che si lamentano (anche sui social) quando un imprevisto fa saltare qualcosa all’ultimo minuto. Il bello della diretta, direbbe qualcuno, è anche questo.

Rocio Munoz Morales a Domenica In, la performance canora su Besame Mucho

In seguito all’intervista, Rocio si è esibita anche in una performance canora, interpretando di fronte alle telecamere il brano Besame Mucho.

Il brano, famosissimo, forse non era proprio nelle corde della famosa attrice visto che il popolo del web si è già scatenato nei giudizi e nei commenti. Insomma, a fronte della (disastrosa) esibizione, i fan e gli spettatori adesso si chiedono: chi, fra Mara Venier e Rocio Munoz Morales ha fatto la figura peggiore?