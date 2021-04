Anna Valle fa alcune dichiarazioni sul suo personaggio nella fiction Rai di successo “La compagnia del cigno 2” che la vede in onda ogni domenica sul primo canale

Anna Valle è una delle attrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, partita come vincitrice di Miss Italia nel 1995 ne ha fatta di strada nel mondo dello spettacolo. In tanti anni ha affinato il tuo talento nella recitazione, prendendo parte a tantissime serie tv e film di grande importanza.

Basti pensare a fiction come “Commesse” o “Le stagioni del cuore” fino ad arrivare ai più recenti “Sorelle” o “Vite in fuga” che nell’autunno scorso ha ottenuto grandissimo riscontro in termini di ascolti.Oggi l’attrice è una donna realizzata sia a livello professionale che personale: l’artista è mamma di due splendidi bambini.

Ogni domenica va in onda su Rai 1 la fiction “La compagnia del cigno”, serie arrivata alla sua seconda stagione, che la vede Anna Valle, co-protagonista con Alessio Boni, nel ruolo di Irene.

L’interprete di origini siciliane in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni fa notare quali siano gli aspetti del suo carattere che la discostano molto da quelli relativi alla personalità del suo personaggio ne “La compagnia del cigno 2”. Anna Valle veste i panni di Irene, la moglie del protagonista interpretato da Alessio Boni, ex insegnante di musica che abbandona il mestiere dopo la morte della figlia.

Anna Valle confessa:” Quando c’è il pezzo giusto….”

La Valle afferma di essere molto diversa da Irene per quanto riguarda il temperamento. Lei si ritiene molto più vulcanica rispetto alla tranquillità del suo personaggio. Proprio per avvalorare questa cosa, Anna Valle ha dichiarato che spesso è la tecnologia che non funziona nel momento del bisogno la rende piuttosto nervosa, ad esempio nella circostanza in cui il navigatore smette di funzionare.

E’ capitato a tutti che si impalli, perda il segnale, ricalcoli all’infinito il percorso…bene in quei casi Anna Valle diventa furibonda, reazione completamente diversa da quella di Irene, il suo personaggio.

Anna Valle confessa anche che sul set non è raro vederla scoppiare a ridere quando lei o un suo collega pongono in essere un comportamento goffo o “sopra le righe”. L’attrice ha anche affermato che l’interpretare ruoli così diversi dalla sua indole, sia un esercizio professionale molto stimolante per lei.

A dispetto del suo aspetto angelico e della sua bellezza ‘eterea’, lineamenti delicati e femminilità d’altri tempi, chi la conosce bene sa che è un vero e proprio vulcano e nelle mura domestiche à il meglio di se. Proprio lei confida che: “Quando c’è un pezzo che mi piace scatta il momento “ballereccio” ma solo a casa”. L’avresti mai detto?