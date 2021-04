Nella puntata di oggi, domenica 25 Aprile Matthew McConaughey sarà ospite a Che Tempo Che fa: parlerà anche di quando suonava i bonghi nudo?

Si tratta di uno degli attori più famosi del mondo, conosciuto dal grande pubblico per ruoli importantissimi e che ci ha abituati a trasformazioni fisiche decisamente estremizzate.

Vedremo il famoso premio Oscar Matthew McConaughey stasera, proprio sui nostri schermi, intervistato da Fabio Fazio in occasione dell’uscita della sua autobiografia.

Chissà se racconterà, in diretta, uno degli aneddoti più sconvolgenti di tutta la sua vita?

Matthew McConaughey a Che Tempo Che fa stasera presenterà la sua autobiografia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

Ci sarà un ospite decisamente importante, questa sera, sugli schermi della nostra TV.

Parliamo, ovviamente, di Matthew McConaughey, produttore, attore e premio Oscar famosissimo.

Conosciuto per alcuni ruoli recitati nei più importanti film degli ultimi anni, Matthew è un vero e proprio trasformista.

Da Dallas Buyer Club a Interstella da Magic Mike a The Wolf of Wall Street, passando per trasformazioni fisiche decisamente estreme, Matthew McConaughey rappresenta uno di quegli attori che fanno, da sempre, il bello ed il cattivo tempo a Hollywood.

Inserito da Forbes nel 2014 come uno dei 100 uomini più influenti al mondo, Matthew McConaughey non è solo, però, un attore carismatico ed un produttore attento.

Questa sera, infatti, il famoso attore presenterà la sua autobiografia Greenlights – L’arte di correre in discesa nel quale racconta molti aspetti della sua, particolarissima, vita.

Tra gli altri aneddoti, ce nè uno in particolare che catturerà, con ogni probabilità, l’attenzione del pubblico e di Fabio Fazio.

Gli aneddoti più assurdi della vita di Matthew McConaughey

La vita di Matthew non è stata sempre tutta glamour e splendore hollywoodiani.

Nato e cresciuto in Texas ed abituato ad una vita “rude“, Matthew ha già raccontato, in un intervista al Graham Norton Show, un aneddoto decisamente curioso.

Suo padre fece partecipare il fratello di Matthew, ancora dodicenne, ad una gara di… pipì grazie alla quale riuscì a conquistarsi, poi, una moto da cross.

L’attore, infatti, fu arrestato nel 1999 per possesso di marijuana e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti, infatti, furono chiamati perché Matthew, insieme ad un suo amico di nome Cole Hauser, stava suonando dei bonghi… in piena notte!

L’attore (che aveva già iniziato la sua carriera, visto che il primo film a cui ha partecipato risale al 1969) fu sorpreso completamente nudo, in piena sessione musicale.

I due, a quanto pare, suonavano attivamente i bonghi nel pieno della notte, disturbando tutto il vicinato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

Insomma, sembra che il vincitore dell’Oscar Matthew McConaughey avrà qualche spiegazione da dare riguardo la sua vita privata.

Chissà se stasera, grazie alle domande di Fabio Fazio, riuscirà a fare qualche spiegazione riguardo questo aneddoto decisamente curioso.

Matthew McConaughey sarà ospite questa sera a Che Tempo Che Fa, su Rai 3 a partire dalle 20.00.

Che dite, lo guarderete?