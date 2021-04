La Compagnia del Cigno 2, le anticipazioni della terza puntata. L’arrivo di una direttrice d’orchestra americana mette tutti in subbuglio

Tutto pronto per la nuova puntata dell’apprezzata serie tv di Rai 1, “La Compagnia del Cigno”. Questa sera andrà in onda la terza puntata della fiction ambientata in un conservatorio musicale. Appuntamento alle 21.25 su Rai 1. Cosa accadrà in questa puntata? Vediamo qualche anticipazioni.

Il gruppo si trova alle prese con un cambio di rotta, che rischia di mettere i ragazzi uno contro l’altro. Ovviamente, il maestro Marioni (Alessandro Boni) disapprova, e soprattutto nutre dei dubbi nei confronti di Teoman. Barbara, invece, è al centro di un intrigo sentimentale che arriva dal passato.

La Compagnia del Cigno 2: i ragazzi in competizione tra di loro

Il primo episodio che andrà in onda questa sera “Prepararsi a combattere”, vedrà Teoman invitare in conservatorio una direttrice d’orchestra statunitense dal curriculum importante. Per tutti i ragazzi ci sarà una grossa borsa di studio in palio, e questo porterà gli allievi a mettersi uno contro l’altro. Intanto, Lorenzo si avvicinerà di nuovo a Barbara e Domenico. Ma la ragazza ha mentito al suo fidanzato, nascondendogli la verità su Lorenzo.

Intanto Matteo deciderà di mettersi anche lui in competizione, nonostante abbia deciso di stare accanto a Sofia. Nella seconda puntata “Competizione” Teoman fa una proposta a Matteo, che gli confesserà un segreto che porterà conseguenze su tutta la Compagnia del Cigno e sul rapporto con Marioni. Domenico, invece, farà ancora i conti con l’allontanamento di Barbara.