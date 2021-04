Ascolti tv ieri: Sotto Copertura con lo share 13.8%, Amici di Maria De Filippi al 27.9%. Tutti i dati Auditel di sabato 24 aprile 2021

Si è archiviato un altro sabato sera: tutti davanti alla tv, come accade da più di un anno, ormai. Il coprifuoco favorisce la classica serata televisiva, e non c’è dubbio che il sabato sera si vive nel nome di Maria De Filippi. Da “C’è Posta per te” a “Tu si que Vales” è sempre lei la protagonista. Ma la sua trasmissione di punta è indubbiamente “Amici“, con la quale fa centro in pieno nella gara degli ascolti, tanto che le tv rivali quasi si “arrendono”.

Anche ieri la puntata del noto talent di Canale 5 stravince la corsa all’Auditel. Davanti alla tv ben 5.831.000 spettatori con uno share molto alto, ossia del 27.9%. Numeri poderosi, che rendono il talent una delle trasmissioni più seguite in assoluto. Staccata, e di molto la concorrenza. La principale rivale, Rai 1, si ferma a 2.938.000 spettatori con uno share del 13.8% con “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria”. Difficile competere in prima serata con il grande show di Canale 5.

Ascolti tv Auditel, “Amici” su Canale 5 è imbattibile

Precisando che si tratta di una replica di una fiction di successo di qualche anno fa, il risultato di per sé è buono, ma molto lontano da quello ottenuto dalla De Filippi. Alle altre reti il sabato sera Auditel riserva soltanto briciole. Su Rai 2 la serie Blude Bloods mette davanti alla tv 1.319.000 spettatori e uno share del 5%. Chiuso il ciclo di puntate di “Città Segrete” di Corrado Augias, Rai 3 presenta “Sapiens – Un solo pianeta” con il geologo Mario Tozzi. Risultato di 1.377.000 spettatori e un buon share del 5.9%. Tornando a Mediaset, il film su Rete 4 “Don Camillo Monsignore…ma non troppo” ottiene una media di 1.324.000 spettatori e uno share del 5.5%.

Altro film per Italia 1, ma di tutt’altro genere: “Dragon Trainer”. In questo caso il risultato è di una media di 1.127.000 spettatori e uno share del 4.4%. Per quel che riguarda le altre reti, Atlantide su “La7” ottiene 537.000 spettatori con “Atlantide” di Andrea Purgatori. Lo share è del 2.2%. Infine, il Film Sette Anime su TV8 mette davanti alla tv 328.000 spettatori e uno share del 1.4%. Chiude il “Nove” con Cercando Elisa – Il delitto Claps, con 430.000 spettatori e una media dell’1.7% di share.