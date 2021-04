Isola dei Famosi, Brando Giorgi: le condizioni dell’ex naufrago dopo l’intervento agli occhi. Lo rivela sua moglie in un’intervista a Di Più

L’attore Brando Giorgi ha dovuto abbandonare anzitempo “L’Isola dei Famosi” per motivi di salute. Il protagonista di “Centrovetrine” e “Vivere” si stata affermando nel reality di Canale 5, ma è stato costretto a lasciare il programma. Aveva colpito il suo carattere ribelli. Gli scontri con gli altri concorrenti lo avevano portato a vivere, di fatto in solitudine. Uno degli aspetti che stava portando il concorrente a diventare, potenzialmente, un beniamimo del pubblico.

Purtroppo, a fermare il suo percorso è stato un annoso motivo di salute. Brando ha avuto un problema agli occhi, che si è scoperto essere un incipiente distacco della retina. Ovviamente ha dovuto immediatamente lasciare l’isola per tornare in Italia. Era necessario un intervento chirurgico per rimediare subito al problema. Dopo che è tornato in patria, l’attore si è effettivamente sottoposto all’operazione, e tutto è andato per il meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brando Giorgi (@brandogiorgi)

Isola dei Famosi: Brando Giorgi poteva restare cieco

In questi giorni Giorgi è a casa in convalescenza. Sua moglie, Daniela Battizzocco, ha parlato di questo momento delicato in un’intervista al settimanale “Di Più”. Si è trattata di una situazione delicata, perché il marito poteva diventare cieco. Il problema è nato perché il marito ha avuto difficoltà a vedere da un occhio mentre era sull’isola. L’uomo, 53 anni, è stato visitato dai medici del reality e subito è stato riscontrato il problema. L’intervento si è svolto Centro di chirurgia retinica Tolmino di Torino.

La moglie ha raccontato che l’operazione è durata quasi due ore, ed è stata eseguita dal professor Vincenzo Petitti. Ora l’attore è fuori pericolo, recupererà totalmente la funzionalità dell’occhio. Come spiega la signora Battizzocco, non si è capito il motivo per cui la retina si è distaccata. Non si esclude che la fame e lo stress conseguente abbiano inciso. Sono previste, ora, due settimane di riposo. Naturalmente, è escluso che Giorgi possa tornare nel gioco, ma sarà presente in studio appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Come ha già annunciato, Brando proseguirà le sue “polemiche” da Milano, rispondendo agli attacchi dei suoi ex compagni di avventura.