Domenica In, anticipazioni della puntata di domenica 25 aprile: Piera Maggio ospite di Mara Venier parlerà della figlia scomparsa, Denise Pipitone

Il week end sta arrivando, e come sempre porterà una nuova puntata di “Domenica In”. Quella del 25 aprile, in compagnia della fantastica padrona di casa Mara Venier sarà la ‘solita’ Domenica In negli studi “Fabrizio Frizzi” di Saxa Rubra a Roma. Ancora una volta una serie di ospiti si alterneranno sulla poltrona di fronte quella della conduttrice per le consuete e sempre interessanti interviste.

Secondo le anticipazioni di TVBlog, Mara Venier accoglierà Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Si tratta della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nell’ormai lontano 2004, all’età di appena 4 anni. Una ricerca che dura da 17 anni. Nelle ultime settimane il caso è tornato alla ribalta a causa di una ragazza russa che affermava di essere Denise, ma tutto è svanito dopo l’esame del gruppo sanguigno. Piera Maggio parlerà di cosa è accaduto e soprattutto della richiesta di riaprire le indagini sull’ambito familiare.

Domenica In, anche la Gregoraci ospite di Mara Venier

Nel salotto di Domenica In non si parlerà soltanto di cronaca: attesa in studio anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, reduce dal Grande Fratello Vip, quinta edizione, dove ha riscosso un grande successo.

L’ex moglie di Briatore è tornata, quindi, alla ribalta e ultimamente si vede spesso ospite di programmi Mediaset. Probabilmente la Gregoraci svelerà a Mara Venier i suoi programmi futuri.

Tra gli ospiti attesi anche Claudia Pandolfi e Rocio Munoz Morales, che presenteranno la nuova fiction di Rai 1, “Chiamami ancora Amore”, il cui titolo si ispira alla canzone di Roberto Vecchioni. Come sempre, la prima parte della trasmissione sarà dedicata alla situazione sull’epidemia da Covid in Italia: ospiti il ministro della Salute Roberto Speranza, la virologa Maria Rita Gismondi, lo scrittore Aldo Cazzullo e il professor Fabrizio Pregliasco.