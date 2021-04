Chi è, oggi, Elisabetta Gregoraci? Scopriamo tutto su di lei: dal fidanzato al rapporto strettissimo con la sorella, passando per Briatore.

Scopriamo insieme più informazioni sulla famosissima showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, che ha flirtato con PierPaolo Pretelli al Grande Fratello VIP e che, però, non parla molto della sua vita privata.

Ecco tutte le informazioni più importanti su di lei.

Elisabetta Gregoraci oggi: età, matrimonio, biografia e profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

N ome: Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci Segno Zodiacale: Acquario

Acquario Età: 41 anni

41 anni Data di nascita : 8 Febbraio 1980

: 8 Febbraio 1980 Sorella : Marzia

: Marzia Luogo di nascita : Cosenza

: Cosenza Altezza : 176 cm

: 176 cm Professione : Showgirl

: Showgirl Peso : 57 kg

: 57 kg Tatuaggi : Elisabetta ha molti tatuaggi; molti sono legati alla famiglia (uno per il figlio e uno per la madre), molte scritte e frasi di canzoni e un occhio di donna sul braccio sinistro.

: Elisabetta ha molti tatuaggi; molti sono legati alla famiglia (uno per il figlio e uno per la madre), molte scritte e frasi di canzoni e un occhio di donna sul braccio sinistro. Figli : Nathan Falco, avuto con Flavio Briatore

: Nathan Falco, avuto con Flavio Briatore Profilo Instagram Ufficiale: @elisabettagregoracireal

- Advertisement -

Classe 1980, un matrimonio (fallito) con l’imprenditore Flavio Briatore alle spalle, una partecipazione al Grande Fratello VIP che ha fatto molto discutere e, addirittura, un processo alle spalle per Vallettopoli. La vita di Elisabetta Gregoraci non potrebbe essere più piena di così!

La famosa show-girl, infatti, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo ancora minorenne quando, a 17 anni, vince il titolo di Miss Calabria. Dopo aver partecipato a Miss Italia, guadagnandosi il 24esimo posto e la fascia di Miss Sorriso, Elisabetta Gregoraci passa alla TV.

Partecipa prima a Ciao Darwin e poi a svariati programmi: quello più importante è sicuramente Sognando Hollywood dove è per la prima volta conduttrice e dove conosce Flavio Briatore. Con il famoso imprenditore è un colpo di fulmine: i due, nonostante la differenza d’età di 44 anni, hanno deciso di sposarsi ed hanno fatto un figlio insieme di nome Nathan Falco. Di certo la vita con Briatore non deve essere stata facile: Elisabetta ha raccontato moltissimi aneddoti decisamente sorprendenti.

Dopo lo scandalo di Vallettopoli, però, Elisabetta è stata allontanata dalla Rai e la sua carriera ha decisamente subito un duro colpo. La sua partecipazione al Grande Fratello VIP, però, ha rilanciato il suo nome e adesso la showgirl, con un profilo Instagram da quasi due milioni di follower, è più conosciuta che mai!

La sorella di Elisabetta Gregoraci, Marzia Gregoraci: com’è il rapporto tra loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta ha anche una sorella, Marzia Gregoraci. Le due sono molto unite ed hanno un rapporto decisamente stretto, unito ancora di più dalla tragica morte della loro mamma. La mamma di Elisabetta e Marzia Gregoraci, infatti, è stata consumata da un cancro mentre loro erano ancora giovanissime.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, l’ex agente vuota il sacco: ‘Amanti, soldi e debiti. Vi dico chi è Lady Briatore’

Invece di uscire e divertirsi con gli amici, le due giovani sorelle Gregoraci hanno passato giorni e notti al capezzale della madre, ricordando tutti i momenti di felicità, spaghettate e serate passate insieme. Un trauma ancora più forte dev’essere stato quando, purtroppo, nella serata in cui la mamma di Elisabetta Gregoraci è morta, Flavio Briatore (al tempo suo marito) ha deciso di andare in discoteca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per questo motivo, quindi, il rapporto tra le due sorelle è più stretto che mai: insieme si fanno forza ed affrontano la vita, da mamme e sorelle, rimanendo unite.

Chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Dopo il matrimonio naufragato con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha firmato un contratto che le ha impedito, per tre anni, di farsi vedere in compagnia di altre persone. Per questo motivo, quindi, la sua vita sentimentale è avvolta dal segreto più fitto e non si riesce a sapere molto delle sue frequentazioni.

LEGGI ANCHE –> Problemi di salute per Elisabetta Gregoraci: “Ho avuto tanta paura”

Di certo la sua partecipazione al Grande Fratello ha fatto molto discutere.

Elisabetta, infatti, si è avvicinata molto a PierPaolo Pretelli, con cui si è scambiato anche qualche bacio, sempre a favor di camera. Tra i due, però, non c’è stato niente: Elisabetta si è tirata indietro quasi immediatamente.

Di curioso, però, c’è anche da notare che mentre era nella Casa più spiata d’Italia, Elisabetta ha ricevuto la “visita” di un aereo che recava un messaggio importante. Nonostante la famosa show-girl avesse dichiarato di essere single, infatti, l’aereo riportava il seguente messaggio: “Sei l’epicentro del mio terremoto“.

I messaggi sembrano essere riconducibili al pilota di Formula 2, Stefano Coletti, presente anche alla festa di compleanno dei 40 anni di Elisabetta. Conferme e smentite ancora non ci sono, ma le indiscrezioni raccontano che sia stato proprio lui ad accompagnarla ad entrare nella Casa del Grande Fratello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per adesso, quindi, non si può sapere precisamente chi sia il compagno della famosa show-girl e lei mantiene il riserbo su questa informazione. Che la sua prossima partecipazione a Domenica In, nel pomeriggio di domani, Domenica 25 Aprile 2021, ci svelerà qualcosa di più?