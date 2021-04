Che cosa è successo a Cindy Vela di Vite al Limite oggi? Ecco cosa è capitato al caso più difficile del dottor Nowzaradan di Vite al Limite.

Di tutti i casi passati nella clinica del dottor Nowzaradan, quello di Cindy è stato decisamente il più difficile e complicato.

La donna, arrivata a pesare più di 300 kg, infatti, ha dimostrato di essere veramente “difficile” da trattare ed il suo dimagrimento non si è trattato di un affare semplice.

Ecco che cosa le è successo negli anni.

Cindy Vela di Vite al Limite oggi: com’è la paziente del dottor Nowzaradan

- Advertisement -

La storia, di certo, è una di quelle che hanno davvero smosso il pubblico, sia italiano che americano. Ad esserne protagonista, infatti, era Cindy Vela, la paziente “più abominevole del dottor Nowzaradan“.

Cindy, a 45 anni, è diventata una delle pazienti più famose del programma Vite al Limite a causa del suo percorso decisamente complicato.

A questa età, infatti, Cindy era arrivata a pesare 300 kg. Un peso veramente abnorme che l’ha resa uno dei casi più pietosi, ed allo stesso tempo difficili, del programma.

Cindy non riusciva ad alzarsi in piedi se non per pochi secondi, non poteva provvedere da sola alla sua igiene personale ed aveva due persone che si dovevano occupare di lei.

LEGGI ANCHE –> Vite al limite, Melissa Morris: la prima paziente del dott. Nowzaradan. Come sta oggi?

Delle due infermiere pagate per assisterla, però, una delle due, Denise, era decisamente contraria all’idea che Cindy si rimettesse in piedi (letteralmente e mentalmente).

Denise cucinava pasti dalle porzioni giganti per Cindy e non avrebbe voluto far partecipare la sua assistita al programma del dottore Nowzaradan.

Cindy, di certo, non ha reso la vita facile al famoso dottore di Vite al Limite: il soprannome che si è guadagnata risale a quando Cindy decise, infatti, di fare i suoi bisogni sul pavimento di casa.

Ma non c’è di certo solo questo nel difficile percorso di Cindy a Vite al Limite.

Il dottor Nowzaradan, infatti, assicura l’intervento di bypass gastrico solo alle persone che si sforzano per raggiungere un “peso forma” e si impegnano a cambiare il proprio stile di vita.

La storia di Cindy Vela a Vite al Limite

Cindy non ha perso i chilogrammi necessari per sottoporsi all’intervento: invece di perdere i 30 kg richiesti dal dottor Nowzarad, Cindy ha perso solo 40 libbre e cioè neanche 20 kg. La donna, quindi, è tornata a casa senza poter essere operata.

LEGGI ANCHE –> Vite al Limite, l’incredibile cambiamento di Kenae Dolphus: quanti chili ha perso

La sua testardaggine e il ritratto impietoso che è stato fatto di lei di fronte alle telecamere, però, hanno una radice di certo molto profonda e dolorosa. Cindy ha infatti raccontato di aver subito degli abusi quando era bambina: il suo disturbo è nato lì.

Dopo aver iniziato a mangiare compulsivamente a causa della violenza sessuale subita da bambina, Cindy è arrivata a pesare 64 kg a 10 anni e 130 a 14 anni. A 30 anni, Cindy pesava già 250 kg. Bloccata tra la violenza subita, di cui non aveva mai parlato, ed il divorzio dei genitori che ha distrutto il suo ambiente familiare, Cindy non ha mai affrontato i suoi problemi ed il suo disturbo.

Che cos’è successo a Cindy Vela oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Now MD (@younannowzaradan)

Non si hanno notizie certe della vita di Cindy Vela: la ragazza, infatti, sembra essere sparita dai radar. Nel Gennaio 2020, più di un anno fa, Cindy Vela ha usato il suo profilo ufficiale di Facebook per comunicare ai suoi follower che avrebbe subito un’operazione. I suoi problemi di peso, infatti, non sono di certo diminuiti negli anni, e Cindy ha bisogno di un sondino per respirare.

LEGGI ANCHE –> Vite al limite, Thederick Barnes: 335 kg in casa per 10 anni, poi la rinascita: com’è oggi

L’intervento chirurgico, quindi, l’avrebbe dovuta aiutare a liberare i polmoni dal peso del suo stesso corpo e, finalmente, respirare meglio. Al momento non si sa nulla di come sia andato l’intervento e se Cindy Vela sia ancora viva: con ogni probabilità, però, la donna sta ancora lottando con il suo peso e cercando di dimagrire a tutti i costi.