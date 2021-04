Vite al limite, Kenae Dolphus oggi: completamente cambiata, ed è diventata una vera e propria star dei social. Ecco quanti chili ha perso

Vite al Limite è un programma che attira sempre di più la curiosità e l’interesse del pubblico. I grandi cambiamenti dei protagonisti (spesso si parla di persone molto obese che provano a guarire) destano molta curiosità. E’ il caso di Kenae Dolphus, una delle protagoniste del medical con protagonista il dottor Nowzaradan. La 41enne americana pesava quasi 300 chili e si stava ormai arrendendo a un destino impietoso.

Grazie all’intervento del dottore e della sua clinica, ha intrapreso un percorso di recupero e ritorno a una vita normale. La storia di Kenae fa parte della nona edizione del programma statunitense, che viene trasmesso su Real time. I protagonisti sono seguiti per un anno nel loro percorso di guarigione, fatto di terapie dietetiche e cure psicologiche. La donna protagonista a soli 41 anni pesava quasi 300 chili di peso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kenae Dolphus (@kenaedolphus)

Vite al Limite, Keane non può operarsi ma prosegue la dieta

L’origine dell’obesità è dovuta al senso di colpa per non essere fertile. Kenea, inizialmente, respingeva le cure del dottore, pensando anche di abbandonare il programma. Ma in seguito, e solo dopo diverse sedute di terapia, ha capito che la sua vita doveva cambiare. La donna ha capito che per tornare a vivere doveva perdere peso, soprattutto per il bene della sua famiglia. La 41enne ha prima perso 60 chili con delle particolari diete, arrivando a 219 chili. Nonostante il peso notevole, i progressi erano stati enormi. Un buon auspicio per le terapie future.

Tuttavia, il fondamentale passaggio dell’intervento chirurgico non c’è stato, perché il cuore della donna non dava garanzie al dottor Nowzaradan. A questo punto la donna ha accettato di proseguire un normale percorso di dieta. La speranza è che diminuendo in modo notevole il peso, il cuore possa reggere l’intervento. Anche se Kenae non comunica il suo peso, sta apparendo spesso sui social con delle foto che testimoniano i suoi progressi e la voglia di vivere. I suoi profili stanno riscuotendo sempre maggiore successo e i follower che fanno il tifo per lei aumentano giorno dopo giorno.