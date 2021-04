Anticipazioni Isola dei Famosi, la puntata di stasera, giovedì 22 aprile 2021: Gilles Rocca e Francesca in crisi. Attesa per i nuovi ingressi

Giovedì è arrivato e siamo pronti per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Oggi, giovedì 22 aprile 2022 un’altra diretta del grande reality di Canale 5. Come sempre alla conduzione Ilary Blasi, mentre gli opinionisti in studio sono Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Vediamo qualche anticipazione della puntata di oggi: probabilmente sarà un tema centrale il confronto (l’ennesimo) tra Gilles Rocca e Francesca Lodo.

I due sono in crisi dopo che, inizialmente, sembravano essere buoni amici. Probabilmente lo stress e la causa sta minando la pazienza di tutti. A quanto pare, il problema del riso è diventato uno spunto per accese discussioni tra i due. Si attende il chiarimento. Ma il fulcro della puntata saranno i nuovi ingressi: a causa delle normali eliminazioni e delle impreviste (e continue) defezioni sono attesi ben quattro nuovi naufraghi, che dovrebbero entrare contemporaneamente nel gioco.

Isola dei Famosi, puntata di giovedì 22 aprile: quattro ingressi e un’eliminazione

Si tratta di Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Matteo Diamante. Era atteso anche Ignazio Moser, ma ci sono stati dei problemi con il viaggio (sarebbe ancora in Messico) e quindi il suo arrivo è stato spostato a lunedì 26 aprile. Sicuramente, l’arrivo contemporaneo di quattro nuovi concorrenti (tre donne e un uomo) porterà senz’altro qualche scombussolamento nel gruppo e porterà alla creazione di nuovi equilibri.

Mettendo dentro quattro nuove persone, la produzione spera di rivitalizzare l’Isola e dare quella verve che l’edizione di quest’anno non sembra ancora avere. Ovviamente non mancheranno le eliminazioni: in nomination ci sono Miryea Stabile, Fariba Tehrani e Vera Gemma. Solo una di loro sarà eliminata. A decidere il televoto, e ovviamente l’annuncio arriverà questa sera in diretta.