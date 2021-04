Giulia Salemi pare aver subito un grave infortunio. Le sue condizioni non le impediscono di fare il tifo per mamma Fariba all’isola dei famosi.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi è diventata uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. L’influencer milanese è stata molto apprezzata durante la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini.

Qui la giovane si è mostrata in tutti i lati del suo carattere, pregi e difetti compresi. La sua vitalità e la sua solarità hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

Anche su Instagram Giulia ha un ottimo seguito: il suo profilo ufficiale conta più di un milione e mezzo di followers. Un dato che mostra tutta l’ampiezza del suo successo.

Nella casa più spiata d’Italia Giulia ha anche trovato l’amore: si tratta dell’ex velino Pierpaolo Pretelli, con il quale ha instaurato un legame molto intenso una volta terminato il programma di Canale 5.

L’infortunio di Giulia Salemi e il tifo per mamma Fariba

Giulia ha dichiarato su Instagram di aver subito un infortunio durante una caduta proprio al Grande Fratello Vip: “Ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre“. La modella cadde infatti nella piscina della casa in maniera brusca.

La notizia della frattura arriva dunque ben 5 mesi dopo l’incidente, poiché il dolore in questi ultimi tempi si è intensificato e Giulia ha deciso di fare degli accertamenti.

Nonostante le sue condizioni, l’influencer non smette di sostenere la mamma Fariba Therani che tuttora partecipa all’Isola dei famosi in qualità di naufraga. In una Instagram story condivisa sul suo profilo ufficiale, Giulia è in compagnia di Paola Di Benedetto, ex madre natura di “Ciao Darwin” e trionfatrice del GF Vip4. Nella story (CLICCA QUI PER VEDERE L’Instagram Story) le due invitano a sostenere Fariba al televoto che si chiude questo pomeriggio.