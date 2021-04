Ambra Angiolini, cantante, ballerina e attrice, oggi 22 Aprile compie 44 anni. Posta una foto per il suo compleanno e fa una dichiarazione importante. Scopriamola insieme

Ambra Angiolini inizia la sua carriera all’età di 15 anni debuttando nel programma Non è la Rai, diretto e condotto da Gianni Boncompagni nel 1992.

Dà lì, la nostra Ambra, ha avuto una grandissima ascesa sia nel cinema, nel teatro, nella tv e addirittura nell’editoria. Infatti l’anno scorso fa uscire il suo primo libro InFame dove racconta della sua esperienza con la bulimia.

Oggi è il suo compleanno e un nuovo lato di Ambra è uscito fuori, ma vediamo insieme di cosa si tratta

Nuovi propositi per Ambra Angiolini nel giorno del suo compleanno:

Ecco che oggi Ambra ha deciso di far scoprire un nuovo lato del suo carattere: la dolcezza. Abbiamo conosciuto l’Ambra ironica, spumeggiante, seria, ma per il suo compleanno ha deciso di far vedere una nuova parte di sé che aveva custodito ben stretta.

La foto rappresenta la showgirl struccata, spettinata e appena alzata dal letto. La didascalia ironica che accompagna l’immagine è scritta proprio dall’Angiolini.

Parla di come a 44 anni, non sappia più su cosa puntare per “conquistare”. La faccia? I glutei? Le gambe o l’intelligenza? No, Ambra decide di puntare tutto sulla dolcezza.

“Grazie per la leggiadria del vostro amore di seta e rose ove riposo dalla mezzanotte di questo lieto genetliaco” così scrive subito dopo l’attrice. Con questo aforisma vuole ringraziare tutte quelle persone che le augurano un buon compleanno e che le vogliono bene.

Non tutti sanno però che Ambra ha avuto delle difficoltà nell’accettare il proprio corpo. Sin da bambina non si piaceva e ha anche avuto problemi di bulimia, come racconta nel suo libro InFame.

Grazie all’ex fidanzato Francesco Renga e la figlia Jolanda è però riuscita ad amarsi fino ad arrivare ad oggi con la pubblicazione del suo viso senza make up e un po’ addormentata, scherzando addirittura sul fatto che adesso punterà tutto sulla dolcezza.

L’augurio emozionante fatto dalla figlia Jolanda:

Nella relazione passata col cantante Francesco Renga, Ambra Angiolini ha avuto ben due bambini: Jolanda e Leonardo.

Oggi per il compleanno della stakanovista Ambra, la figlia maggiore ha deciso di dedicare un augurio speciale per la festeggiata.

Ha pubblicato nelle storie di Instagram una vecchia foto in compagnia della madre. Nell’immagine Ambra sorride mentre tiene in braccio Jolanda travestita dal personaggio dei Lonney Tunes Titti. Inoltre, la figlia scrive “Buon compleanno mamma“.

Come scritto sopra, la festeggiata ha avuto un difficile problema con la bulimia, scaturita da una forte mancanza d’affetto. Solo grazie alla maternità è riuscita a superare questo grave disturbo alimentare.

L’attrice Ambra, nel suo libro InFame, spiega come sia riuscita a superare la bulimia grazie alla piccola Jolanda. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra” scrive la cantante.

E’ riuscita a darle il benessere e la serenità e soprattutto ha colmato quel vuoto che aveva da tanto tempo.

Nonostante Ambra non stia più con Francesco Renga, ma con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, il rapporto con i figli è rimasto intatto. Tanti di noi sono cresciuti guardando in tv Ambra Angiolini, ma così anche lei con noi.

Dall’avere poca autostima in se stessa, oggi per il suo 44esimo compleanno mostra il viso struccato senza vergogna e con tanta dolcezza.