Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di “Un passo dal cielo 6”. Il prossimo episodio andrà in onda nella “giornata della Terra”

Gli episodi della sesta stagione di “Un passio dal cielo – i guardiani” sono 8 e questa sera andrà in onda il quarto, come sempre su Rai 1, in prime time. L’episodio è molto atteso in quanto andrà in onda in occasione della “Giornata della Terra”.

Protagonista delle vicende sarà come sempre Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, ex guardia forestale che cerca la verità sulla morte della consorte Emma. L’interpretazione dell’attore è molto apprezzata dal pubblico che premia la fiction con ascolti altissimi ad ogni appuntamento. L’ultima puntata ha ottenuto quasi 5 milioni di spettatori con uno share che è andato oltre il 20%.

L’artista infatti non cattura l’attenzione dei telespettatori e delle telespettatrici solo per la sua bellezza ma anche perché riesce a trasmettere mille emozioni mentre recita. La serie tv è sicuramente una delle sue prove attoriali più riuscite.

Un passo dal cielo 6 – i Guardiani, le anticipazioni sul prossimo episodio in onda

L’episodio in onda questa verrà verrà dunque trasmesso in occasione della giornata dedicata alla Terra che si celebra, appunto, il 22 Aprile di ogni anno.

Lo splendido paesaggio delle Dolomiti che fa da cornice alla serie TV targata Rai 1, infatti, è un invito a prenderci cura dell’ambiente e a salvaguardare la meraviglia della natura.

Nella prossimo appuntamento intitolato “Tanatosi” verrà ritrovata ridotta in fin di vita una ingegnere mineraria. Francesco Neri e il Commissario Nappi iniziano così ad indagare sulla miniera della valle del Cadore per cercare di capire se il delitto subito dalla donna c’entri qualcosa con gli interessi che girano attorno alla miniera.

Il commissario poi verrà a sapere certi dettagli sulla vita del personaggio interpretato da Liotti e questo lo porterà a prendere delle importanti decisioni. Intanto Nappi, a causa di un anello dimenticato, avrà degli scontri con Elda.