Isola dei Famosi, Miryea Stabile, Vera Gemma e Fariba Tehrani sono un gruppo stabile? Qualcosa sembra che non vada a quanto pare.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi ormai è totalmente imprevedibile. Si erano creati degli equilibri molto forti fra i naufraghi nonché anche dei muri davvero imponenti che hanno posto alcuni gruppi contro altri.

Era un dato di fatto che Miryea Stabile facesse gruppo sin dall’inizio con Vera Gemma e poi successivamente anche alla bella modella Beatrice, poi eliminata, prima ancora alla Isoardi, poi ritiratasi, ed anche Fariba Tehrani.

A quanto pare però non è più così. Sono successe tantissime cose in questi giorni e gli equilibri all’Isola dei Famosi si sono quasi completamente distrutti tranne la “sporca cinquina” che invece sembra sempre più unita: Gilles Rocca, Angela Melillo, Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Francesca Lodo.

Vera Gemma e Miryea Stabile ai ferri corti all’Isola dei Famosi

Miryea Stabile non le ha mandate di certo a dire e, bisogna dirlo, è stata estremamente sincera nel dire: “Io con Vera ho chiuso”. Un messaggio chiaro che comunque mostra una rottura netta fra di loro.

Intanto però nemmeno lei se la sta passando bene siccome moltissimi naufraghi vorrebbero la sua uscita ed eliminazione a seguito delle nomination di questa sera. “Io vorrei che uscisse Miryea perché cerca sempre di stare nel mezzo. O troppo ingenua o troppo…” sono cose dette dai naufraghi, una dimostrazione pratica di quanto non sia la più voluta.

E se proprio vogliamo dirla tutta, il gruppo è fortemente diviso su chi vorrebbe che uscisse questa settimana. Qualcuno è, ripetiamo, contro la Stabile, altri invece vorrebbero fuori Fariba Tehrani o Vera Gemma. Le valchirie fra di loro sono ormai slegate, ma nemmeno gli altri se la passano nel migliore dei modi.

In tutto questo mare di scontri ed equilibri sul filo di un rasoio, era inevitabile che Vera Gemma dicesse la sua e come al solito non le ha mandate a dire: “Non me lo aspettavo perché per me è una sorella, lei ha detto che con me ha chiuso. Mi rendo conto che ci sono dei nervosismi e proprio ora di fare la guerra non mi va proprio. Io le avevo detto di Valentina, non mi pareva una cosa così grave”.

Fra le due sembra quindi non esserci più un legame così forte ed anzi, anche se la Gemma dichiara di volerle ancora bene, la Stabile non si è assolutamente espressa a riguardo.