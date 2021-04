Uno scontro dove i due non se le sono mandate a dire. All’Isola dei Famosi Andrea Cerioli e Vera Gemma non hanno iniziato per niente bene.

All’Isola dei Famosi lo scontro non manca davvero mai ed i naufraghi ormai non si risparmiano nemmeno una parola. Almeno questo emerge da queste ultime settimane di diretta e daytime con le spiagge dell’Honduras.

Lo scontro è nato su base di una divisione non equa del cibo- Un grave accaduto che ha messo in ginocchio gli equilibri dell’Isola ed anzi ha dato spazio ad uno scontro davvero con pochi precedenti. Basti pensare anche al fatto che Andrea e Vera non avevano mai avuto scontri prima.

Coinvolti in tutta la faccenda la bella pupa Stabile, Paul Gascoigne, Andrea Cerioli, Vera Gemma e, non poteva di certo mancare, Awed.

Scontro fra Vera Gemma ed Andrea Cerioli per il cibo all’ Isola dei Famosi

Vera Gemma e Miryea Stabile ieri hanno vinto la sfida da amazzoni e si erano quindi guadagnate le loro amatissime patate da cucinare, nonché anche una porzione gustosissima di wurstel e patatine. Naturalmente si son conservate tutto.

Le giovani donne hanno però deciso di non condividere il cibo con tutti quanti, bensì di concederlo solamente ad un gruppo scelto di persone. Un gesto che naturalmente non è proprio il più apprezzato quando si fa fronte alla fame.

In un primo momento hanno chiamato a raccolta Beatrice e Fariba, poi Vera Gemma ha offerto il cibo anche ad Awed con cui pochissimo tempo prima aveva avuto un confronto acceso ma che la diceva lunga.

Non solo, dopo di lui era stato invitato anche Andrea Cerioli. I due naufraghi però si sono rifiutati di ricevere il cibo perché in loro opinione il cibo o era per tutti o per nessuno. Di differente opinione Paul Gascoigne che invece ha mangiato tranquillamente le patatine.

Andrea però non ci ha visto più ed ha sbottato: “Abbiamo tutti fame, arriva da mangiare per trenta e lo si mangia fra cinque persone. È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si può e non si deve scherzare. Io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia e non farlo mangiare consapevoli di tutto quanto“.

Andrea Cerioli ha, dopo un confronto acceso, riconosciuto che Vera Gemma è libera di fare ciò che vuole, ma lui allo stesso modo è e rimane libero di non apprezzarne l’atteggiamento. La showgirl ha confermato quanto detto da lui concludendo con: “Io faccio quello che ca..o mi pare”.