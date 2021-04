All’Isola dei Famosi Sono arrivati i nuovi naufraghi e Roberto Ciufoli ha commentato il loro ingresso con non pochi segni di scocciature.

Questa edizione con Ilary Blasi non lascia spazio a momenti di vuoto si può dire. Momenti di scontri, equilibri precari e non solo. Se poi consideriamo il parterre di opinionisti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, possiamo dire che di certo questa edizione non manca di pepe.

All’Isola dei Famosi sono approdati i nuovi naufraghi fra cui il bello e dannato Matteo Diamante e la tutto pepe Emanuela Tittocchia, oltre che Manuela Ferrara e Rosaria Cannavò, che proprio non le hanno mandate a dire in nessun modo.

Proprio Emanuela Tittocchia infatti ha tirato alcune frecciatine a Roberto Ciufoli che non ha reagito proprio nel migliore dei modi alle parole della show girl che lo conosce da tanti anni.

Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli reagisce alle parole di Emanuela Tittocchia

Appena approdata sull’Isola dei Famosi era palese che i nuovi naufraghi fossero arrivati per abbattere ogni equilibrio precario sulle spiagge più chiacchierate del piccolo schermo. In una delle clip non è infatti mancata una frecciatina, anzi più di una, da parte di Emanuela Tittocchia.

La bella show girl, che di certo non è nuova alle dinamiche del piccolo schermo, ha infatti detto chiaramente che trovava Roberto Ciufoli fin troppo silenzioso, in uno stato di chiusura e mancata esposizione tale da passare inosservato. Insomma, la Tittocchia ha descritto Roberto Ciufoli come se fosse uno che passava in sordina per evitare problemi.

Brando Giorgi e Roberto Ciufoli che abbrustolivano e cercavano l’acqua per rinfrescarsi al termine della prova, mentre Cerioli aveva la fiamma talmente bassa che ne è uscito come se si fosse fatto una passeggiata. Più pongo di così. #isola — Cristian (@mariahsbubble) April 22, 2021

Quest’ultimo ha risposto in modo molto netto alla Tittocchia dicendo che questi commenti e questi nuovi arrivano quasi sembravano come un “gatto sui…” senza concludere la propria frase, anche se sembra molto chiara.

Insomma, stiamo dicendo quindi che ancor prima di iniziare la loro avventura i nuovi naufraghi dell’Isola, chiamati “arrivisti”, hanno già distrutto gli equilibri precari dell’Isola dei Famosi? Intanto bisogna dire che sui social sono tutti scatenati sui naufraghi.