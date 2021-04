Emanuela Tittocchia, ecco chi è e cosa ha fatto nel mondo dello spettacolo la possibile new entry all’Isola dei Famosi

L’isola dei Famosi 2021 ha iniziato col botto con tanti concorrenti forti, sorprese e dinamiche. Nella puntata di giovedì 25 marzo, durante una prova che aveva come premio un piatto di spaghetti al sugo con polpette, Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Da subito si è capito che non era una cosa di poco conto, anche se la sua permanenza in Honduras non dovrebbe essere a rischio. Nel frattempo, tra i nomi nuovi si fa quello probabile di Emanuela Tittocchia.

Chi è Emanuela Tittocchia

Nome: Emanuela Tittocchia

Data di nascita: 23 luglio 1970

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice e conduttrice

Luogo di nascita: Torino

Altezza: 1.73 metri

Peso: 60 kg

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram ufficiale: emanuela_tittocchia

emanuela_tittocchia Followers Instagram: 112 mila

Emanuela Tittocchia, la carriera

Emanuela Tittocchia è un’attrice e conduttrice televisiva italiana, sin dagli anni Novanta volto noto di teatro e televisione. Inizialmente conduce e cura vari telegiornali e trasmissioni, prima di entrare nel cast della famosa soap opera Centrovetrine. Diventa inviata di Voyager, prima di partecipare alla Talpa 3, dove ha creato scandalo lasciando in diretta televisiva Fabio Testi.

Partecipa anche a Un Posto al Sole, prima di diventare opinionista in varie trasmissioni televisive, tra cui Mattino Cinque (di cui attualmente è ospite fissa), Pomeriggio Cinque, Uno Mattina, Domenica Live e recentemente ospite anche del Maurizio Costanzo Show e commentatrice di Tiki Taka.

Emanuela Tittocchia e l’anoressia: “Ho rischiato di morire”

Emanuela Tittocchia ha raccontato a più riprese di aver sofferto di anoressia all’età di 18 anni e che è riuscita a superare a fatica quei momenti particolarmente difficili. Oggi, nei programmi televisivi di cui è ospite fa spesso testimonianza di tale esperienza vissuta.

“Da adolescente non mi piacevo, rifiutavo il mio corpo, mi vedevo grassa e così ho iniziato a non mangiare. Mi sono ammalata di anoressia e ho rischiato di morire”, ha detto la Tittocchia, che poi è riuscita a superare questo periodo difficile “Sono riuscita con grande fatica a guarire e a riappropriarmi di un’immagine decente del mio corpo.”

“Qualche anno fa ho fatto finalmente pace con me stessa e oggi mi piaccio e mi piace pubblicare e mostrare foto in cui il mio corpo si vede ed io mi sento sicura“, aggiunge – come riportato da MSN.

Non ci resta che aspettare e vedere se entrerà davvero nel numeroso cast dell’Isola dei Famosi 15 e quanto riuscirà eventualmente a resistere in Honduras.