La bella giovane attrice Matilda de Angelis che sta cavalcando l’onda del successo, ha parlato della sua vita privata.

Matilda De Angelis, protagonista di Leonardo su Rai 1, secondo quanto racconta si è ispirata molto ai personaggi della serie ed aspira ad essere il tipo di donna che recita. Il suo carattere è però ormai celebre e celebrato.

Aspira ad essere una donna “con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinato e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla”. In più occasioni ha dimostrato di essere sulla strada giusta.

Come sappiamo però molto spesso si parla di amori, fidanzati, orientamenti vari, ideologie e questioni di vita privata. Molte volte questo finisce per infastidire chi non vuole mettere sotto i riflettori gli aspetti della propria quotidianità al di fuori delle scene. Matilda de Angelis proprio per questo ha deciso di troncare ogni dubbio.

Matilda de Angelis è fidanzata ma rivendica la sua libertà

La giovanissima attrice che con orgoglio si mostra senza trucco e con l’acne continua ad essere un esempio di libertà e fierezza per le future generazioni. Una giovane ormai assolutamente matura e che non ama le etichette.

Proprio a proposito delle presunte relazioni ha affermato: “I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio”. Ebbene sì, da come racconta in una intervista esclusiva al settimanale Oggi, Matilda è fidanzata con il rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte, che definisce “un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria”.

“Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare!” riconferma la giovane attrice che porta avanti l’educazione impartitagli dai propri genitori.

Insomma Matilda nonostante la giovane età inizia ad essere un grande esempio di consapevolezza di sé e fierezza della propria identità e dignità. Ne vedremo sicuramente di interessanti con la giovane attrice.