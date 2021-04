All’Isola dei Famosi continuano ad accadere cose che mai qualcuno si aspetterebbe? Ecco cosa è accaduto ad Awed.

L’Isola dei Famosi non è iniziata proprio nel migliore dei modi né per Awed né per Mireya Stabile che proprio questa settimana sono in nomination l’uno contro l’altra. Soprattutto per il giovane youtuber che proprio in questi ultimi appuntamenti ha avuto forti discussioni soprattutto con Gilles Rocca e Francesca Lodo.

Il giovane Awed ha avuto molto tempo per riflettere su se stesso mettendosi in primis da parte e poi ri-approcciandosi al gruppo stesso con cui tanto aveva avuto discussioni nei giorni scorsi. Il suo pentimento successivo sembra però non aver convinto proprio tutti.

Isola dei Famosi, Awed chiede scusa ma gli altri non gli credono

“Un pentimento troppo repentino, il suo allontanamento è durato un quarto d’ora. Quando si è reso conto dello stare solo è tornato. Credo che se fosse rimasta Vera non ci avrebbe pensato minimamente a riavvicinarsi al gruppo” dice il comico Ciufoli sottolineando ancora i forti dubbi su di lui.

Francesca Lodo, altra persona con cui Awed ha discusso e poi chiarito, ha anche lei parlato di Awed in risposta al suo pentimento. “Se ci fosse stata ancora la sua complice maligna, ci sarebbe stato questo pentimento?” tuona la bellissima ragazza.

Insomma sembra proprio che si tenda a dare molto peso alle colpe di Vera Gemma come se Awed fosse stato quasi succube o “influenzato” dalla bella show girl. Tutto questo lascia qualche perplessità.

“Plagiato è un parolone. Non ho preso bene la nomination ed ho reagito in maniera sbagliata. Vera si trovava in quella situazione ed è come se ci fossimo coalizzati” rettifica Awed in risposta alle affermazioni di Ilary Blasi che incalzata dalle affermazioni dei naufraghi ha messo sotto torchio il caro Awed.

Awed ha quindi poi affermato, incalzato ulteriormente anche da Tommaso Zorzi, che in quel momento lui e Vera Gemma si erano coalizzati, ma proprio non ha voluto dire che erano l’uno d’intralcio o succube dell’altro.

