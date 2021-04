L’Isola dei Famosi non smette di dare sorprese. Questa volta al centro dei riflettori Paul Gascoigne ed anche Akash Kumar.

Paul Gascoigne è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Il tutto è risultato completamente inaspettato siccome non si era parlato di un suo effettivo e concreto abbandono delle spiagge “Honduregne”.

Non poco il dispiacere anche all’interno dello studio. Ilary Blasi ha infatti espresso tutta la sua tristezza per la sua uscita ed ha infatti contribuito con un videoclip che ritraeva i migliori momenti di Paul Gascoigne che da quell’infortunio purtroppo ha visto svanire il suo desiderio di restare.

Quali sono i motivi che lo hanno quindi spinto ad uscire? Ragioni gravi, spiegate dalla conduttrice. Inaspettato anche il commento di Akash Kumar. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne abbandona: Akash commenta sui social

- Advertisement -

Ebbene sì, così come possiamo vedere, il profilo ufficiale ha riportato quanto detto da Ilary Blasi. l’Isola dei Famosi Paul Gascoigne abbandona. Purtroppo sono gravi i problemi di salute a causa del suo infortunio e quindi non avrebbe mai potuto continuare il suo percorso sulle spiagge dell’Honduras. Purtroppo il problema alla spalla è più grave del previsto e lo stesso Paul in collegamento dall’albergo in Honduras a spiegato, o perlomeno ci ha provato, che ha un problema serio ai legamenti della spalla ai quali è costretto ad arrendersi

Non è passato inosservato il commento di Akash Kumar che ha subito dopo commentato sui social sotto al post dell’account ufficiale: “Ti aspetto amico mio, la persona più bella che abbia conosciuto”. Un commento che gli utenti della rete non hanno potuto fare altro che notare.

Nessuno si aspettava questo commento e sorge subito la domanda su quanto sia nata una amicizia fra i due che ben pochi hanno notato. I social intanto si sono scatenati sia con la sua uscita che anche con una probabile “gufatina” che Akash avrebbe fatto dicendo che il vincitore sarebbe stato proprio Paul.

Anche Paul Gascoigne abbandona per infortunio. Insomma, se c’è una cosa che abbiamo capito di questa edizione è che l’unico modo per tornare a casa è farsi male.#isola #tommasozorzi — giulia 🌻 (@londonlyjulie) April 22, 2021

Ieri al PuntoZ Tommy: “Akash secondo te chi vincerà l’isola?”

Akash: “Paul Gascoigne” OGGI PAUL ABBANDONA L’ISOLA AKASH AKA GUFO 🦉 #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/apkeFAK8O6 — ludovica (@dul_acivo) April 22, 2021

Ma che palleeee!!! Ma tutti i personaggi un minimo interessanti e differenti dal branco..fuori per infortunio! Ora anche #PaulGascoigne no! 😭😭😭 L’unico personaggio allegro e scanzonato. A volte anche cafone è vero ma almeno vivo! Mannaggia a st’#isola! #tommasozorzi pic.twitter.com/gezLJ9apFV — Juniper 👀🐍 (@NoemitaQ) April 22, 2021