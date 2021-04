Maria De Filppi ed il fratello, un bellissimo rapporto ma da bambini le cose erano diverse. Lei confessa: “Lo spiavo dal vetro”e una volta le ha sparato.

Sapevate che la famosissima conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi non è di certo figlia unica? La storia dei due fratelli, infatti, è decisamente curiosa, non tanto per il normale conflitto fratello maggiore-sorella minore, quanto per il lato – fino ad oggi oscuro – bambinesco di Maria.

Maria De Filippi si è aperta in un’intervista, cosa molto insolita data la natura riservata di Queen Mary: ecco che cosa ha raccontato.

Il fratello di Maria De Filippi una volta le ha addirittura sparato: ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

- Advertisement -

Immaginate di essere uno dei familiari di Maria De Filippi. La conduttrice, moglie di Maurizio Costanzo e regina del pomeriggio di Mediaset, è uno dei personaggi italiani più in vista nella cultura pop. A quanto pare, però, Maria De Filippi ha anche un fratello, Giuseppe De Filippi, con cui non ha avuto sempre un rapporto idilliaco.

Chi ha un fratello maggiore o minore potrà certamente capire come il loro rapporto sia complicato. In maniera simile a quella di ogni altra coppia di fratelli, infatti, Maria e Giuseppe non sono sempre stati uniti e felici di passare del tempo insieme. Tra i due c’è una differenza di sette anni e Maria è la sorella minore. Ecco che cosa ha dichiarato in un’intervista:

“La sua stanza era un paradiso. Entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno. Bussavo continuamente. Lui non voleva che entrassi; una volta sono entrata lo stesso e mi ha sparato un pallino con un Diana 16. Rubavo i suoi maglioni, volevo stare sempre dove c’era lui. Lo spiavo anche dal vetro e lui fece mettere il compensato”.

LEGGI ANCHE –> Guerra tra Amadeus e Maria De Filippi: colpo basso dalla Rai per la prima serata TV di sabato

Insomma, per chiunque conosca le dinamiche familiari tra fratelli sembra quasi un “nulla di che”. Evidentemente, infatti, Maria De Filippi idolatrava il fratello, tanto da voler passare tantissimo tempo insieme a lui. Giuseppe, però, come ogni adolescente che si rispetti, aveva bisogno dei suoi spazi e del suo tempo per “accettare” la sorellina minore.

L’episodio del pallino “sparato” contro la sorella può decisamente far sorridere tutti i fratelli maggiori che si sono trovati, prima o poi, a voler allontanare il proprio fratello minore dalla camera. A chi non è capitato? (Ehm… forse a quasi nessuno: ma in casa De Filippi, a quanto pare, sì).

La cosa davvero interessante delle parole di Maria è che ci raccontano di una bambina (Maria da piccola) non molto disciplinata e poco dedita allo studio, molto disordinata e sicuramente innamoratissima del suo fratellone. Chi l’avrebbe pensato?!

Chi è il fratello di Maria, Giuseppe De Filippi ed il loro rapporto oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe De Filippi (@giudefilippi)

“Mio fratello mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha ricoperta di insulti.”

I racconti di Maria De Filippi sul rapporto con suo fratello, Giuseppe De Filippi potrebbero sembrare un film dell’orrore ma, in realtà, chiunque abbia un fratello maggiore sa bene che questi sono i classici modi di rapportarsi tra familiari stretti.

Giuseppe De Filippi, dall’altro canto, ad oggi ha un rapporto veramente bellissimo con la sorella.I due, infatti, lavorano insieme: Giuseppe è l’amministratore delegato della società di Maria De Filippi, la fascino.

In molti si chiedono se il fratello di Maria De Filippi, Giuseppe De Filippi, sia il giornalista omonimo che ha lavorato per anni come direttore del TG5.

Niente di più sbagliato!

Si tratta di un “semplice” caso di nomi uguali, tra persone che frequentano lo stesso ambiente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

Maria De Filippi è stata sempre molto riservata riguardo la sua vita privata ma il rapporto con il fratello Giuseppe è qualcosa a cui molti italiani possono rapportarsi.

E voi? Sapevate che Maria aveva un fratello?