Alberto Matano, giornalista e conduttore de “La Vita in Diretta” in onda su Rai 1 da Settembre, lascia il programma per il periodo estivo. La Rai avrà deciso di riconfermare la sua conduzione? Vediamolo insieme

Alberto Matano è un giornalista, conduttore e scrittore nato a Catanzaro. Nell’ultimo anno ha preso il ruolo di conduttore del programma “La vita in diretta” in onda su Rai 1 dalle ore 17:05 dal lunedì al venerdì. Il format ha un taglio giornalistico internazionale e si concentra sul racconto e commento delle notizie giornaliere.

E’ diviso in tre parti: inizia con l’affrontare l’attualità insieme a degli ospiti, poi avvengono collegamenti in diretta, aggiornamenti e interviste ai personaggi del momento, per poi finire all’approfondimento della cronaca e dei problemi familiari con i giovani. Si avvicina il periodo estivo e Alberto ha già confermato di non lavorare e prendersi una pausa. La sede Rai riconfermerà Matano come conduttore? Ecco la verità

Alberto Matano riconfermato per la nuova edizione di “La vita in diretta” e non solo: grandi novità

Partito dalla conduzione del Tg1, Alberto Matano è entrato a far parte dei 20 giornalisti più amati del nostro paese. E’ proprio grazie alla sua serietà e bravura nell’intrattenere il pubblico che è stato preso come conduttore de “La vita in diretta” in onda su Rai 1. Grazie a lui gli ascolti sono cresciuti notevolmente e il pubblico si sta affezionando sempre di più al giornalista.

A Giugno, però, interromperà la conduzione del programma per il periodo estivo, lasciando le redini del format a due nuovi conduttori: Gianluca Semprini, giornalista di Rai News e Roberta Capua, Miss Italia nel 1986 e conduttrice.

Ma niente paura, dopo l’estate è stato confermato che Alberto Matano tornerà a condurre il programma pronto con nuove idee e temi da affrontare. Tv Blog ha rilasciato un’intervista fatta ad Alberto e ha lasciato trapelare che il conduttore, oltre ad occuparsi de “La vita in diretta” si dedicherà anche a nuovi programmi.

Blogo ha aggiunto che per Matano ci saranno “frontiere televisive che potrebbero essere più ampie” senza però rilasciare indizi, anche se a breve riveleranno qualcosa. Per scoprire dove lo vedremo oltre che per “La vita in diretta” dobbiamo aspettare la presentazione ufficiale del palinsesto della Rai della prossima stagione. Alberto Matano usufruirà del periodo estivo per recuperare le energie, sapendo che a settembre dovrà essere in buone forze per affrontare, probabilmente, un doppio impegno televisivo.