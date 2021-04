Mara Venier, conduttrice, opinionista e attrice, ha appena pubblicato una foto esclusiva su Instagram del marito e ex produttore cinematografico Nicola Carraro. Vediamo insieme di cosa si tratta

Mara Venier accompagna il pubblico italiano da quasi 40 anni sia al cinema che alla tv, sia sulla Rai che sulla Mediaset.

Col suo fare simpatico e solare ha conquistato tutti, ma talvolta il sorriso le è venuto a mancare. Oggi però è sicuramente felice e vediamo insieme il motivo di tanta allegria

Mara Venier e il ritorno a casa del marito Nicola Carraro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Pochi minuti fa, la conduttrice di Domenica In in onda sulla Rai, ha pubblicato un post su Instagram con la didascalia “Tornato a casa l’amore mio” in compagnia del marito Nicola Carraro. I due sono abbracciati e felici, come quando si sono conosciuti 20 anni fa. Il marito risulta evidentemente più abbronzato della moglie perché è appena tornato da Santo Domingo. Niente vacanza (nessuno gridi allo scandalo). La coppia infatti ha comprato una seconda casa proprio lì e Nicola è quasi sempre nella Repubblica Domenicana.

Leggi anche>>>Domenica In, anticipazioni puntata 25 aprile: la mamma di Denise ospite di Mara Venier

Qualche settimane fa, Mara Venier si è lasciata andare ad un momento di nostalgia. Dopo aver passato divisi il compleanno di Nicola, Mara ha pubblicato una foto su Instagram. Il marito è voltato di spalle che guarda il mare a Santo Domingo.

Nella didascalia Mara palesa di sentire la mancanza del marito e non vede l’ora che lui ritorni da lei. Nonostante la distanza però il loro legame è indissolubile. La Venier afferma che sarebbe pronta a risposare suo marito anche domani.

Mara Venier è infatti un’inguaribile romantica. Ha sempre cercato l’amore nella sua vita. Non ha mai tirato il freno a mano nelle sue relazioni passate anche se talvolta sono state dolorose. Ma adesso eccola qua, con un sorriso a 360° innamorata e amata sempre di più dal marito Nicola.

Com’è nato l’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier e l’ex produttore Nicola Carraro si sono conosciuti ad una cena di un’amica in comune, Melania Rizzoli.

Mara racconta che la cena era stata organizzata insieme ad altre sei signore che lo volevano conquistare. Essenzialmente era quasi uno speed date con l’obiettivo di trovare una nuova compagna per Nicola.

“Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare“, spiega la Venier; ma sente che la cena con Nicola le avrebbe cambiato la vita. Il primo incontrò però non andò bene, non ci fu affatto il colpo di fulmine, ma dopo un mese ecco che sboccia l’amore.

Nicola e Mara si ritrovano ancora una volta insieme, ma stavolta a Forte dei Marmi. La conduttrice infatti capisce che Nicola la segue in tv, perché lui si lascia sfuggire che sa che lei “fa una buona pasta e fagioli“.

In quel periodo infatti Mara aveva proprio dichiarato di essere molto brava a fare la pasta e fagioli durante il programma condotto da lei Domenica In. Adesso Mara capisce che Nicola è interessato e viceversa.

Ed ecco il primo bacio; i due si ritrovano insieme per una cena durante il loro secondo appuntamento. La Venier si alza dal tavolo con la scusa di andare in bagno e di scatto dà un bacio sulle labbra a Nicola lasciandolo impietrito.

Dopo essersi sposata 3 volte, Mara è riuscita a ritrovare l’amore, ma adesso puntando su una storia più solida e più matura. “Sono stata molto fortunata, perché a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice“, confida la conduttrice tv.

Mara Venier ci insegna che la vita e la felicità sono cose veramente belle, soprattutto se condivise con il proprio amore.