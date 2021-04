Il bel calciatore e la bella influencer si sono lasciati? Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti nascondo qualcosa? Gli indizi inaspettati sui social.

Non si fa altro che parlare di loro, la coppia del momento per i giovani appassionati di calcio e dei social. Un vero fan di Nicolò Zaniolo non può fare altro che sapere quanto in realtà sia un vero e proprio conquistatore.

Non da meno la bellissima Chiara Nasti che grazie ai social è agli onori dei riflettori con le sue peripezie quotidiane e non solo. Insomma la coppia del momento sono proprio loro e sembra davvero che si siano già lasciati?

Ebbene sì, e ci sarebbero anche degli indizi molto importanti a riguardo e che farebbero proprio intendere che i due si siano lasciati e forse nemmeno nei migliori dei modi possibili. Ecco cosa è successo.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati? Gli indizi social

A far notare gli indizi su Instagram ci pensa la pagina Investigatoresocial. Secondo una analisi approfondita fatta sugli account di entrambi risulta che diversi utenti hanno notato che Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo hanno smesso di seguirsi sul social.

Non solo, sembra che la Nasti abbia anche praticamente eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme al calciatore della Roma. Insomma, stiamo parlando di due ragazzi molto giovani e molto esperti delle dinamiche social, possibile che quindi non si seguano su Instagram dopo che precedentemente si era certi del “follow” reciproco?

Per ora quello che si sa sul giovane è che a breve diventerà per la prima volta padre e sarà sicuramente pronto a prendersi le proprie responsabilità. Magari in questo futuro progetto di vita non rientra Chiara Nasti? Chi può saperlo se non loro due? Entrambi potrebbero anche scegliere di non far saper nulla a riguardo e lasciare il tutto in un alone di mistero. Sarà l’occhio esperto dei social a tirar fuori la verità? Chi può saperlo. Intanto ogni fan non si fa altro che chiedere che fine abbia fatto tutta la passione social della coppia.