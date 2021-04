Manuela Ferrera è appena approdata sulle spiagge dell’Isola dei Famosi. Ma la sua storia d’amore con Higuain fa ancora scalpore.

Manuela Ferrera, ebbene sì, il suo cognome è Ferrera e non Ferrara così come si può evincere dalla foto pubblicitaria utilizzata sul suo account Instagram per l’Isola dei Famosi, è approdata da poco sulla spiaggia e già fa parlare molto di sé.

In particolare bisogna dire che proprio la Ferrera non è assolutamente una di quelle che te le manda a dire ed anzi è sempre stata celebre per la sua spontaneità e sincerità. Il tutto anche per quanto riguarda le proprie storie d’amore.

Infatti la bella show girl e modella è sotto i riflettori anche per la sua passata “storia d’amore mai del tutto vissuta” con il calciatore Higuain. Cosa c’è stato fra i due? Lei ha risposto così.

Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi: spunta la sua storia d’amore con Higuain

Secondo quanto infatti riporta Bicchy lei avrebbe dichiarato di essere stata con Higuain ed inoltre anche tempo addietro. “Non siamo mai stati proprio fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione – dichiara la Ferrera poi riportata sul portale – durata qualche mese. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo“.

Secondo la Ferrera la loro storia è finita “perché lui aveva una passione particolare per le zozze“. “Diciamo che – dice la modella poi riportata sul portale – era appassionato alle zozze, sì, avete capito bene, preferiva andare con le zozze. Ma già prima di stare con me faceva questo”.

La bella nuova naufraga dell’Isola è ormai sotto i riflettori, ma si sa che quando si va in un reality il pubblico ha sempre un occhio di falco. Secondo quanto riporta il portale infatti la donna avrebbe poi dichiarato: “Non dico che gli piacciono solo le zozze, ma anche le zozze, che è diverso”.

Salvo poi concludere con un convinto: “Adesso però ha messo la testa apposto ed ha cambiato prospettiva da quello che mi hanno riferito. Non era violento, questo lo smentisco”. Che poi aggiunge alla conclusione, il tutto sempre riportato sul portale Biccy: “Aveva un bruttissimo carattere questo sì. Ormai però è passato e va bene così, ma volevo dire perché è finita“.

Che l’Isola dei Famosi diventi un momento di riflessione per la bella modella sulle sue storie passate e sulle sue prospettive future? Chissà cosa riserva per il pubblico Manuela Ferrera.