Stasera ci sarà la sesta puntata del serale di Amici 20. La competizione volge al termine e oggi qualcun altro sarà eliminato

Tutto pronto per la sesta puntata del serale di Amici 20. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda in prima serata su Canale 5 con nuove sfide tra gli artisti, ospiti d’onore e come sempre un’altra dolorosa eliminazione.

Anche questo sabato la trasmissione punta a sbaragliare la concorrenza e terrà incollati alla tv milioni di telespettatori. Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors saranno chiamati a giudicare le performances dei ragazzi rimasti in gara, mentre gli ospiti d’onore saranno Nino Frassica ed Annalisa.

Amici 20, le anticipazioni: gare e ballottaggio finale

All’inizio della sesta puntata sono 9 gli artisti rimasti in gioco. Tre per ogni squadra, vi ricapitoliamo le formazioni:

Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Deddy (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina).

Deddy (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina). Squadra di Arisa e Lorella Cuccarini: Alessandro (ballerino), Raffaele (cantante), Tancredi (cantante).

Alessandro (ballerino), Raffaele (cantante), Tancredi (cantante). Squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Samuele (ballerino).

La sesta puntata del serale di Amici 20 inizierà con il sorteggio della busta. La prima manche vedrà la sfida tra la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini contro quella di Zerbi e Alessandra Celentano.

Nella seconda manche ancora Zerbi-Celentano, stavolta contro il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Per finire nella terza manche si ripeterà la sfida della prima manche.

I ragazzi che finiranno al ballottaggio sono Deddy, Raffaele e Samuele. Quest’ultimo però verrà salvato dai giudici, lasciando Deddy e Raffaele a rischio eliminazione.

Come ogni sabato per scoprire il nome dell’artista che dovrà abbandonare il programma bisognerà attendere il rientro dei ragazzi all’interno della casa. Secondo gli spoiler che circolano in rete il sesto eliminato di Amici sarà Raffaele. Il premio Tim di questa puntata, invece, andrà a Giulia.