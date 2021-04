Ascolti TV Auditel sabato 17 aprile 2021. Amici domina e stravince con 27.6% di share, Sotto Copertura su Rai 1 ottiene il 13.6%

Un sabato sera ancora una volta all’insegna di “Amici” di Maria De Filippi e il grande successo del “serale”. Si conferma di nuovo il programma di punta di Canale 5, che stravince la gara degli ascolti tv Auditel di sabato 17 marzo 2021. Il noto talent Mediaset ha messo davanti alla tv ben 5.784.000 di spettatori con un solido share del 27.6%. Risultato davvero notevole ed estremamente solido.

Di fatto, “Amici” è il programma più visto in assoluto dell’intera settimana, e in modo altrettanto pratico, è la trasmissione di maggior successo in Italia in questo periodo. Doppiata la replica di “Sotto Copertura 2 – la cattura di Michele Zagaria”, su Rai 1. Si tratta di una replica della fortunata fiction di qualche anno fa. Il risultato è di un 2.875.000 spettatori con uno share del 13.6%. Anche in questo caso Rai 1 si difende bene, ma contro lo strapotere di Maria De Filippi c’è poco da fare.

Ascolti tv Auditel sabato 17 aprile: Maria De Filippi stravince. Bene Corrado Augias

Poca roba guardando le altre reti: su Rai 2 la serie americana FBI ha messo davanti la tv 1.304.000 spettatori, con uno share del 5%. Risultato più o meno identico per “Blude Bloods” andato in onda subito dopo: 1.246.000 spettatori e share del 4.8%. Su Italia 1 è andato in onda il film “Rex – Un cucciolo a palazzo”, con un risultato di 1.165.000 spettatori e uno share del 4.5%. Corrado Augias e le sue “Città Segrete” su Rai 3 ha messo davanti al televisore 2.307.000 spettatori con uno share del 10%.

Un buon risultato anche per la puntata dedicata a Napoli. Su Rete 4 è andato in onda il film “Don Camillo e l’onorevole Peppone”, che hanno portato 976.000 spettatori e uno share del 45. Su La7 il film “Il Socio” con Tom Cruise ha messo davanti la tv 349.000 spettatori e un modesto share dell’1.5%. Risultato più o meno uguale per “Cose Nostre” su TV8 con 309.000 spettatori e uno share dell’1.3%. Infine, sul “Nove” la partita tra Atletico Bilbao e Barcellona, per la finale di Coppa del Re in Spagna, è stata seguita da 620.000 spettatori e uno share del 2.5%.