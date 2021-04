Donatella Rettore sarà ospite oggi, domenica 18 aprile 2021, a Domenica In con Mara Venier. L’artista racconterà la sua esperienza

Donatella Rettore sarà una degli ospiti della puntata di oggi di “Domenica In”. La celebre cantante si confesserà con Mara Venier, raccontando non solo la sua vita artistica, ma anche la sua esperienza personale. Molte le difficoltà incontrate dall’artista nell’ultimo periodo, dalla malattia (poi superata) alla morte del suo caro amico Stefano D’Orazio. Rettore ha fatto da poco 50 anni di carriera ed è pronta a rilanciarsi con una tournèe teatrale in tutta Italia: ovviamente si aspetterà la fine dell’emergenza e la riapertura delle sale.

La cantante presenterà i suoi storici successi, ma anche le nuove canzoni. Non mancheranno dei duetti, come quello con Marcella Bella o Red Canzian. “Non vediamo l’ora di tornare a far sentire la nostra voce”, ha confessato qualche giorno fa in un’intervista al “Messaggero“. Il titolo del suo spettacolo è “Rockdopera“.

Rettore e la sua sofferenza, ma anche il rilancio musicale: oggi da Mara Venier

Negli ultimi tempi la Rettore si vede più spesso in tv: negli scorsi mesi ha partecipato a “Tale e Quale Show” con Carlo Conti. Ma per lei è stato anche un anno difficile. L’artista è stata operata per un tumore al seno, fortunatamente le cose sono andate per il meglio. Ma mentre era ricoverata in ospedale è scoppiata l’emergenza Covid: a causa del lockdown scattato in quei giorni, Rettore non ha potuto far ritorno a casa subito, ma è rimasta in ospedale per un mese intero.

Poi il ritorno a casa e la possibilità di curarsi tra le mura amiche. A Mara Venier la cantante confesserà anche di aver sofferto molto per la perdita di alcuni cari amici nel mondo della musica. “Alcune amiche care hanno sofferto molto, come Marina Fiordaliso, che ha perso entrambi i genitori per il virus e anche lei ha rischiato la vita”. Rettore ha sofferto molto anche per la morte del suo fraterno amico Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh morto anche lui a causa del Coronavirus.