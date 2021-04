Sei curioso di conoscere che fine ha fatto la prima paziente di “Vite al limite”? Ecco che cosa è successo e com’è ora Melissa Morris.

Tutti conosciamo il programma che va in onda in Italia con il nome Vite al limite e che racconta il percorso e la storia di persone che lottano contro l’obesità.

Ogni puntata, infatti, si occupa di un caso “limite” nel quale l’ormai famosissimo (ma dal cognome impronunciabile) dottor Nowzaradan aiuta una persona a dimagrire tramite esercizi mirati e chirurgia. Scopriamo che cosa è successo a Melissa Morris, la prima paziente in assoluto del programma: sapete che cosa fa oggi?

Prima paziente di Vite al limite, Melissa Morris: ecco la sua vita

“Ieri era il mio giorno preferito ed io non mi sono ricordata! Il 17 Novembre del 2005 è stato quando ho avuto la mia prima visita in assoluto con te @younannowzaradan. Si è trattato di una visita di otto ore con la promessa che avrei potuto avere figli. Ed eccoci qui, quindici anni dopo ed i miei bambini credono che tu sia l’uomo più fantastico del pianeta. Grazie mille Doc per avermi dato tutto quello che ho sempre voluto. Tantissimo amore per te“.

Il famosissimo programma Vite al limite (che negli Stati Uniti si chiama My 600-lb Life) ha raggiunto il cuore di moltissimi telespettatori, sia in Italia che all’estero.

La trasmissione, infatti, si occupa di persone affette da obesità, che vogliono dimagrire ma che si trovano impossibilitate ad iniziare il loro percorso.

Ad aiutarle c’è il seguitissimo (seppur con un cognome veramente impossibile da pronunciare) dottor Nowzaradan. Il suo modo di fare, schietto e sincero, e le sue analisi sempre puntuali lo hanno fatto diventare in poco tempo una vera e propria star.

Ma cosa è successo alla sua prima paziente in assoluto, Melissa Morris?

(Qui abbiamo scoperto che cosa era successo a Carrie mentre in questo articolo abbiamo scoperto l’incredibile trasformazione di Christina Philips). La donna, che pesava quasi 300 chili, è stata la prima ad essere aiutata da Nowzaradan sotto l’occhio vigile delle telecamere. Grazie al dottore, Melissa è riuscita a rivoluzionare la sua vita ed è diventata mamma di tre bambini.

Melissa Morris lavora per il dottor Nowzaradan: ecco cosa fa

Ma non è finita qui: la prima paziente in assoluto di Vite al limite, infatti, ha instaurato un rapporto decisamente stretto con il dottor Nowzaradan. Adesso, dopo quindici anni dal primo appuntamento con il dottore, Melissa è infatti la sua segretaria. Ebbene sì, dopo essere dimagrita ed essere riuscita a rimettersi (letteralmente) in piedi, Melissa è adesso la segretaria del dottor Nowzaradan.

Insomma, davvero un bel salto per la donna! Da paziente a segretaria dello studio di Houston, Melissa adesso racconta la sua vita tramite i social e non potrebbe essere più felice di così. I tre figli avuti con il marito Chris sono, infatti, il regalo più bello a sua detta e tutto grazie all’aiuto del dottore.

Adesso, sempre secondo Melissa, i figli sono orgogliosi ed entusiasti di sapere che la loro mamma lavora per il dottore più famoso della TV. Ancora non sanno, infatti, che è proprio la loro stessa mamma ad aver “dato il via” alla popolarità televisiva del dottore!

“Le bilance non mentono. Le persone invece sì“.

Insomma, per Melissa la vita sembra essere davvero migliorata sotto tutti i punti di vista. Un nuovo lavoro, una famiglia che la ama e la consapevolezza che il dottor Nowzaradan sarà sempre al suo fianco. Niente male per la prima paziente di Vite al Limite, non vi pare?