L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato della puntata di oggi, lunedì 5 aprie 2021? Ecco cosa dicono i sondaggi

Sarà un lunedì di Pasquetta, oggi 5 aprile 2021, che si concluderà con un’altra puntata dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Nell’appuntamento di questa sera ci sarà un altro eliminato, che andrà ad aggiungersi agli esclusi delle ultime serate, vale a dire il “visconte” Ferdinando Guglielmotti e il capriccio Akash Kumar.

Stavolta, al televoto ci sono Drusilla Gucci, che è stata nominata dal gruppo e Daniela Martana, la naufraga che è stata nominata dalla leader della settimana, Francesca Lodo. Le due concorrenti sono in bilico, ma non sono le sole. Anche Vera Gemma e Miryea Stabile sono state eliminate, ma entrambe sono ancora in gioco perché hanno accettato di restare su Playa Esperanza.

Isola dei Famosi: Daniela Martani la “sfavorita” tra le due concorrenti in nomination

Un’isola transitoria che le potrebbe riportare sull’isola principale: le due resteranno “parcheggiate” lì per qualche tempo, all’insaputa degli altri concorrenti. Come sempre, sarà il televoto a decidere chi tra le due nominate dovrà lasciare il gioco. A quanto pare, dai primi sondaggi e sensazioni sui social la sfavorita (e non di poco) sembra essere Daniela Martani.

Potrebbe essere lei, quindi, la concorrente a lasciare l’Isola dei Famosi in questa puntata di Pasquetta. Appuntamento, come sempre, su Canale 5 in prima serata (intorno alle 21.20) con Ilary Blasi alla conduzione e gli opinionisti in studio, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. L’Isola dei Famosi deve ancora entrare nel vivo: attesa per altri naufraghi (ma non oggi) in attesa di scoprire le nuove dinamiche e i retroscena che aspettano i concorrenti alle prese con la sopravvivenza sull’Isola più famosa dell’Honduras.