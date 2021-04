Sei un vero e proprio amante del luppolo? Scopriamo se sei nella classifica dei segni che amano la birra e bevono solo quella!

Vino, bibite gassate, succhi di frutta e addirittura l’acqua: non esiste niente, per te, che non sia meglio di una bella birra ghiacciata!

Forse sei cresciuto a pane e Fantozzi o forse, semplicemente, sei una delle “vittime” del luppolo che ha imparato, negli anni, a fare della sua passione un vero e proprio credo!

Scopriamo insieme se sei uno dei segni che adora il luppolo!

I segni che amano la birra: ecco la classifica dell’oroscopo

Sei un vero e proprio appassionato di birra?

Riconosci le varie tipologie, puoi intrattenere per ore gli amici parlando di luppoli e sapori e sei un amante delle birrerie in generale?

Bene, allora potresti trovarti nella nostra classifica dei segni che amano la birra più di ogni altro beveraggio!

Inutile cercare di “sfuggire” al tuo destino: se ami la birra, l’oroscopo sarà in grado di individuarlo immediatamente!

Abbiamo già detto più volte che l’oroscopo non può essere considerato scientificamente accurato ma abbiamo già scoperto molti tratti dei segni zodiacali grazie alle nostre classifiche.

Conosciamo già i segni che amano la musica più di ogni altra cosa e tutti quelli che, invece, vivono e respirano per la moda.

Siamo a conoscenza del motivo per cui sei single in base al tuo segno zodiacale ed anche di quanto sei bravo a flirtare.

Insomma, il giorno in cui sei nato può dirci veramente molto di te!

Bene, adesso è arrivato il momento di conoscere se sei un vero amante della birra: ecco la classifica dei segni che amano la birra!

Scorpione: quinto posto

Al quinto posto troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Questo è un segno che, infatti, si appassiona molto a differenti interessi ed ama scoprire tutte le particolarità della sua nuova passione.

La birra, quindi, rappresenta per loro un mondo pieno di opportunità da sfruttare (e con cui stupire gli altri, grazie alla loro conoscenza… tipica da Scorpione!).

Bilancia: quarto posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone estremamente sociali che non possono passare tanto tempo da soli.

Ecco perché, per loro, la birra rappresenta un ottimo modo per fare amicizia e socializzare!

La Bilancia adora la birra per la sua varietà e per il fatto che, cercando bene, si può trovare una perfetta per ognuno.

Se la Bilancia vi invita a bere vuol dire che siete nella sua lista di preferiti: esultate!

Acquario: terzo posto

L’Acquario stupisce tutti presentandosi sul primo gradino del podio della classifica dei segni che amano la birra!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, adora tutte le birre, specialmente quelle stagionali e con retrogusti fruttati.

L’Acquario, infatti, adora bere la birra: per lui è il modo migliore per incontrare un amico intorno ad un tavolo e passare del tempo insieme.

Ariete: secondo posto

Qualcuno ha detto birra? L’Ariete vi farà concorrenza per arrivare per primo al bancone ma, poi, sarà anche il vostro migliore amico nel mentre della festa.

L’Ariete, infatti, adora la birra ma anche tutte le situazioni sociali.

Per loro, poter bere birra vuol dire poter passare dei momenti meravigliosi con gli amici e sono sempre pronti a fare festa.

Insomma, l’Ariete è uno dei segni che ama più di tutti la birra: invitatelo per una bevuta e sarà il primo ad arrivare!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che amano la birra

Il Capricorno è al primo posto della nostra classifica: sono loro ad essere, infatti, i più amanti della birra!

Questo segno, infatti, conta spesso sulla birra per prendersi una pausa dal lavoro: e sappiamo tutti come il Capricorno sia un lavoratore instancabile!

Il Capricorno stupisce tutto per il suo amore, costante e sincero, per la “bionda” con le bollicine.

Se volete conquistare il Capricorno, infatti, sarà meglio dargli un appuntamento in una birreria: è l’unico modo per farlo “sciogliere” ai vostri piedi.