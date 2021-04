Quali sono i cinque segni che amano la musica? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo dei segni più musicali fra tutti!

Hai sempre avuto l’orecchio perfetto oppure appena apri bocca per cantare amici e familiari ti implorano di smettere?

Sei il primo ad essere chiamato in causa ogni volta che qualcuno tira fuori una chitarra o puoi fare i tuoi concerti solo sotto la doccia?

Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni più musicali di tutto lo zodiaco e vediamo se ci sei anche tu fra loro.

Pronto a scoprire se sei un’ugola d’oro?

I segni che amano la musica: ecco la classifica dell’oroscopo

Sei una vera e propria Beyoncé oppure non hai superato l’esame di musica di quinta elementare con il flauto?

Per saperlo, ovviamente, non c’è bisogno di preoccuparti: la classifica dei segni più “musicali” e che amano la musica è qui per fugare ogni dubbio!

Abbiamo già scoperto quali sono i segni più talentuosi e quali sono i pregi di ogni segno zodiacale.

Stelle e pianeti, infatti, influenzano il nostro modo di vivere e rapportarci agli altri e grazie alle nostre classifiche abbiamo già scoperto numerosissimi aspetti dei segni che ci circondano!

Certo, non possiamo dire che l’oroscopo sia una scienza esatta: ma se sa indovinare i segni più infedeli ed anche quelli che non sono pronti per il matrimonio allora queste classifiche sono perfette per noi!

Ecco i cinque segni più musicali dello zodiaco: ci sei anche tu?

Capricorno: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica dei segni che più amano la musica troviamo il Capricorno.

Questo segno, spesso, viene considerato decisamente freddo e “spigoloso”.

In realtà, però, i Capricorno trovano nella musica una fidatissima compagna, alla quale riescono ad affidare (finalmente) i loro sentimenti.

Usano le canzoni per parlare ma (spesso) gli altri non li capiscono!

Toro: quarto posto

Il Toro ama moltissimo la musica perché è l’unico elemento che, spesso, riesce a smuoverlo dalla sua pigrizia.

Questo segno, infatti, adora ballare e sentirsi in connessione con il suo corpo ed il mondo circostante grazie alla musica!

Un buon disco è sempre il modo migliore per conquistare e rompere il ghiaccio con un nato sotto il segno del Toro.

Vergine: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine: questo è un segno, infatti, che ama molto la musica!

Per la Vergine la musica rappresenta un vero e proprio linguaggio.

Questo segno ama tutto ciò che è perfetto e spesso per lui la musica rappresenta l’unico modo per esprimersi senza arrabbiarsi.

I nati sotto il segno della Vergine sono spesso musicisti di professione!

Sagittario: secondo posto

Quasi sulla vetta troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Anche loro, infatti, amano la musica in maniera viscerale e prepotente, preferendola tantissime volte alla compagnia degli altri.

Il Sagittario, infatti, ascolta musica appena sveglio, mentre è al bagno, quando prende l’autobus, prima di addormentarsi ed a volte (quando riesce a convincere i suoi amanti) anche mentre fa l’amore.

Per lui la musica è veramente tutto: vorrebbe avere il tempo per sentire tutti gli album mai prodotti!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni che amano la musica

Al primo posto troviamo proprio loro: i Pesci!

Questo segno, infatti, è uno di quelli che riesce davvero a perdersi nelle note e nelle vibrazioni degli strumenti.

Fargli ascoltare un disco nuovo vuol dire regalargli un’esperienza per lui decisamente unica.

I Pesci sono dei veri e propri amanti della musica e trovano in lei un conforto ed un modo per esorcizzare paure ed ansie.

Ai Pesci sembra proprio che la musica sia l’unica risposta alle tante domande che hanno sulla vita e sugli altri.