Dayane Mello ha lasciato tutti senza parole ma come al solito è pronta a dare il meglio di sé ed essere amata dal pubblico.

Dayane Mello è uno dei vip più amati fuoriusciti dalla casa del Grande Fratello Vip che ha visto come vincitore l’influencer milanese Tommaso Zorzi. Tanto amata quanto discussa sia per le sue scelte che per le sue azioni nella casa.

Di certo non possiamo dire che Dayane non abbia creato dinamiche, fatto scalpore e finire sotto i riflettori social. Non si è fatto altro che parlare di lei ed in ogni dove qualsiasi cosa succedesse la ritrovava al centro.

Purtroppo la giovane è stata colpita anche da un grande lutto che purtroppo l’ha segnata per tutta la vita. Intanto però la bella modella di origini brasiliane si è dichiarata pronta ad un nuovo reality. Quale? Proprio l’Isola dei Famosi.

Dayane Mello all’Isola dei Famosi? Lei risponde e dice chi porterebbe con sé

La bella show girl e modella brasiliana ha infatti dichiarato a l’Isola Party e riportato poi da Isa e Chia che andrebbe molto volentieri all’Isola dei Famosi per dare un po’ di pepe a tutta l’isola. Ebbene però bisogna ricordarsi che lei sull’Isola ci sia già stata, proprio ai tempi di Samantha De Grenet quando l’inviato era Stefano Bettarini.

La modella è quindi ben preparata all’Isola dei Famosi e sarebbe pronta a mostrare tutta se stessa di nuovo. E’ spontaneo però chiedersi se lei conosca bene i naufraghi. Proprio a tal proposito Dayane Mello ha spiegato che “conosce perfettamente la mamma di Giulia Salemi”. Quindi almeno una delle concorrenti è già una “carta conosciuta”.

“Vera Gemma, mi piace tanto lei è troppo divertente” dichiara Dayane Mello che poi aggiunge: “Se non vorrei conoscere gli altri? Devo essere sincera, non ho visto tanto l’Isola. Ho avuto modo però di vedere la forza di queste due donne e mi piacciono troppo loro due quando sono insieme“.

E poi conclude, su loro due, dicendo: “Non saprei dirti chi preferisco tra loro due“. Ma non è questo che lascia con gli occhi sgranati. E’ infatti notevole la dichiarazione della show girl brasiliana che ha detto: “Chi manderei per punizione sull’Isola tra i miei ex gieffini? Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Dio quanto mi divertirei”.

Se vogliamo dirla tutta la bella modella non ha conservato un buon rapporto con nessuno dei tre ed anzi proprio con Stefania Orlando si era creata una sfida che avrebbe potuto portare ad uno scontro finale durante la finalissima, per non parlare del rapporto con Francesco Oppini. Insomma, la bella show girl brasiliana proprio non mette da parte le sfide, anche dopo il GF VIP. La bella show girl dovrebbe però ricordarsi che Tommaso Zorzi fa parte degli opinionisti dello show di Ilary Blasi, infondo è come se fosse anche lui parte dell’Isola, no?