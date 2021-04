Carlo Conti questa sera torna sul piccolo schermo con il suo nuovo programma Top10 ed i suoi ospiti sensazionali. Ecco chi sono.

Carlo Conti è pronto a fare scintille con il suo nuovo format con cui questa sera si presenterà davanti al pubblico del piccolo schermo su Rai 1. Tutti sono in attesa di comprendere che cosa accadrà con questo nuovo programma che lo rivede in vesti di conduttore.

Dobbiamo dire che effettivamente il bel conduttore fiorentino ha una preferenza molto forte nei confronti del quinto giorno della settimana che monopolizza ogni volta in termini di ascolti. Se ci pensiamo bene il venerdì sera è sempre stato il giorno in cui vedere il bellissimo format di Tale e Quale show.

Questa sera a quanto pare ci saranno ospiti di tutto rispetto e che avranno momenti ricchi di stupore e sorprese. Ecco chi sono.

Carlo Conti si prepara al trionfo Rai: tutti gli ospiti a Top Dieci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

- Advertisement -

Come ci si poteva aspettare molti degli ospiti che ci saranno questa sera provengono dalle schiere del parterre di Tale e Quale Show. Innanzitutto vedremo il ritorno insieme sul piccolo schermo di Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli che comporranno la formazione della prima squadra in gioco. Dall’altra parte invece avremo Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci che comporranno la squadra per il secondo team.

Artisti di questo calibro e che da sempre hanno dimostrato un legame affettivo molto forte col conduttore più amato degli ultimi tempi, Carlo Conti, dovranno dunque scontrarsi a colpi di classifiche sui gusti degli italiani.

Ebbene le sorprese non finiscono qui siccome Carlo Conti ha deciso di giocare molte carte forti chiamando come ospiti la leggenda della musica Rita Pavone ed anche la cantante dalla carriera più recente ma sempre icona indiscussa del nostro panorama, Giorgia.

Siamo tutti pronti a vivere queste nuove emozioni con il conduttore fiorentino più amato del piccolo schermo e che ha destato non poche preoccupazioni in passato? Tutti pronti per il nuovo format Top Dieci.