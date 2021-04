La cantante romagnola ha pubblicato alcune foto sul suo profilo ufficiale Instagram. Ha commentato queste foto con un semplice: “Sono pronta”

Laura Pausini si sta preparando ad una delle serate più importanti della sua carriera. La cantante romagnola, infatti, ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua canzone Io si. Laura ha recentemente trionfato alla premiazione del Golden Globe grazie alla sua Io si. La Pausini si è aggiudicata il premio come miglior colonna sonora. Io si ha fatto da sfondo al film La vita davanti a sé, di Eduardo Ponti, interpretato da una fantastica Sophia Loren.

Laura ha poi festeggiato insieme a Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston, ospite al Festival di Sanremo 2021. La Pausini ha reagito alla nomination pubblicando un video nel quale esprime tutta la sua gioia. Adesso è arrivato il momento di esibirsi e la cantante romagnola ha più volte confermato di essere molto contenta ma, nello stesso momento, emozionata per l’evento.

Ecco cosa ha scritto Laura Pausini su Instagram e quando sapremo se avrà vinto anche il Premio Oscar.

Laura Pausini si sfoga su Instagram: “Sono in ansia”

- Advertisement -

Laura Pausini ha pubblicato diversi post su Instagram nelle ultime 48 ore. La cantante di Marco se ne è andato ha fatto chiaramente capire di non stare più nella pelle e di volersi esibire nel corso della Notte degli Oscar. La nomination ricevuta qualche settimane fa ha acceso ulteriormente la luce dei riflettori su di lei, che ha già vinto un Golden Globe grazie alla canzone Io si.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

L’ex vincitrice del Festival di Sanremo non ha saputo reggere e ha sottolineato una certa ansia, in attesa della serata di gala. Ha utilizzato i suoi profili social ufficiali per condividere con fan e semplici followers questa sensazione. “Mancano solo due giorni a quella che, comunque andrà, sarà una notte indimenticabile”, ha scritto la Pausini, che ha voluto chiedere a chi la segue come stesse vivendo questi momenti di vigilia.

“Quanti in ansia con me?”. Laura ieri ha anche partecipato alle prove generali dello show. Anche in questo caso non è riuscita a trattenere le emozioni e ha voluto condividerle con tutti: “È stato tutto così magico, appuntamento a domenica”. La Pausini si è detta anche emozionata per l’incontro che potrà avere con l’attore statunitense Anthony Hopkins, anch’egli presente alla Notte degli Oscar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La Notte degli Oscar: quando va in onda e dove vederla

Laura Pausini sarà al Dolby Theatre di Los Angeles in una doppia veste. La cantante romagnola si esibirà sul palco e parteciperà anche alla gara per l’assegnazione della statuetta nella sezione destinata alla miglior canzone originale con il brano Io si. Si tratterà, dunque, di un grande evento per la nostra Laura, che non vede l’ora che tutto inizi. Per il momento, sta partecipando con grande emozione alle prove generali dello show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La Notte degli Oscar è da sempre un grande spettacolo, riunisce le star di tutto il mondo e lo farà anche quest’anno, nonostante l’assenza del grande pubblico in sala. Lo show si terrà a Los Angeles e la premiazione sarà gestita, come sempre, dalla Academy Awards. Quest’anno sarà l’edizione numero 93 del Premio Oscar, sicuramente l’evento più importante per il cinema mondiale.

Anche in Italia sarà possibile assistere alla premiazione. Lo spettacolo andrà in onda nella notte tra domenica 25 aprile e lunedì 26. Sky ha acquistato i diritti e trasmetterà lo show sul canale 303 della piattaforma Now. L’evento andrà in onda anche in chiaro su TV8 e avrà inizio alle ore 1:30. Tutti potranno vedere, quindi, se Laura Pausini riuscirà a riportare in Italia il Premio Oscar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Academy (@theacademy)

Gli italiani vincitori di un Premio Oscar

Per 14 volte nella storia un italiano ha vinto un Premio Oscar dal 1948 ad oggi. Laura Pausini potrebbe quindi essere la quindicesima italiana a ricevere questo prestigioso premio. Il primo che ci è riuscito è stato Vittorio De Sica, che ne ha vinti addirittura tre con Sciuscià (1948), Ladri di biciclette (1950) e Il giardino dei Finzi Contini (1972).

Nel 1951 il francese René Clement ha trionfato con Le mura di Malapaga, una produzione franco-italiana. Federico Fellini ha vinto il Premio Oscar per quattro volte: nel 1957 con La strada, nel 1958 con Le notti di Cabiria, nel 1964 con 8½ e nel 1975 con Amarcord, uno dei film più amati del maestro di Rimini. Elio Petri, invece, ha trionfato nel 1971 con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Nel 1990 è toccato a Giuseppe Tornatore vincere il Premio Oscar con il celebre film Nuovo cinema Paradiso. Due anni il napoletano Gabriele Salvadores ha vinto con Mediterraneo, un film con un cast stellare che, tra gli altri, vedeva come protagonisti Diego Abatantuono e Claudio Bisio. Nel 1999 ha vinto Roberto Benigni con La vita è bella, premiato da un’emozionata Sophia Loren. Infine nel 2014 ha trionfato La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

Dobbiamo aspettare soltanto poche ore per sapere se questo palmares dovrà essere aggiornato o no con il nome di Laura Pausini. Per il momento, incrociamo le dita!